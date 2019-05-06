Почему в России жить лучше, чем в Европе? Никита Кричевский

Концептуал СМИ Государство поможет покинуть мегаполисы и обустроиться на земле

Приравняет ли Минстрой кредиты под индивидуальное жилищное строительство к ипотечным? Как изменится процентная ставка? Будут ли ипотечные каникулы распространяться на индивидуальное жилищное строительство? Сделает ли это жизнь на земле доступнее? Ипотека под 1,6% годовых в Европе – это миф или реальность? Почему всё больше людей хотят уехать из мегаполиса, но спрос на дачи при этом падает? Какова сама история появления коттеджных посёлков и СНТ вокруг крупных городов? Почему вредно думать, что государство нам что-то должно?



Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической реальности? Читайте в книгах:

Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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