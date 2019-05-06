Письма: Свобода — рабство, незнание — сила

Пишет Святослав из Донецка: «Вот уже более четырёх лет идёт война в моём отчем доме. Война, устроенная элитами, стравившими в безумной мясорубке две ветви славянского народа. Я из Донбасса. Но, раз программа об образовании, то, думаю, было бы неплохо посвятить наших русских и российских товарищей в эту тему…»



Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/donetsk.html



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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc

2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY

3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d12A-uuXDq8