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Письма: Свобода — рабство, незнание — сила

20:06. 6 мая 2019 Просмотров - 77 Один комментарий Опубликовал:

Пишет Святослав из Донецка: «Вот уже более четырёх лет идёт война в моём отчем доме. Война, устроенная элитами, стравившими в безумной мясорубке две ветви славянского народа. Я из Донбасса. Но, раз программа об образовании, то, думаю, было бы неплохо посвятить наших русских и российских товарищей в эту тему…»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/donetsk.html

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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d12A-uuXDq8

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 305 117
    Вячеслав 6 мая 2019 в 20:16

    Святослав просто гений этикета, а все остальные рядом с ним конченые мрази. Великий человек только не сделал пока он ни х…, а поэтому ему лучше заткнуть….

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