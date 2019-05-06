Письма: Свобода — рабство, незнание — сила
Пишет Святослав из Донецка: «Вот уже более четырёх лет идёт война в моём отчем доме. Война, устроенная элитами, стравившими в безумной мясорубке две ветви славянского народа. Я из Донбасса. Но, раз программа об образовании, то, думаю, было бы неплохо посвятить наших русских и российских товарищей в эту тему…»
Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/donetsk.html
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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
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Святослав просто гений этикета, а все остальные рядом с ним конченые мрази. Великий человек только не сделал пока он ни х…, а поэтому ему лучше заткнуть….