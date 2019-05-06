Пилот Денис Евдокимов о том, как сажал “Сухой Супер Джет”
00:00. 6 мая 2019 Просмотров - 500 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Пилот Денис Евдокимов сажавший "Сухой Супер Джет" в аэропорту "Шереметьево" рассказывает о неполадках возникших на борту лайнера после удара молнии и о том, как он сажал машину.
Полагаю, аудиозапись снимает часть вопросов по обстоятельствам катастрофы. По остальным стоит ждать выводов специалистов.
PS. По данным СК РФ в результате катастрофы погиб 41 человек https://colonelcassad.livejournal.com/4967846.html
PS2. RT сообщает, что бортпроводник Максим Моисеев не погиб (как ранее сообщали "Вести"), а находится в реанимации https://russian.rt.com/russia/news/628152-istochniki-bortprovodnik-sheremetevo Всего в больнице находятся 6 человек, из них 3 в реанимации.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4967936.html
Сейчас начнутся оправдания и тщательный поиск стрелочников…