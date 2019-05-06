Главная » Невероятное в мире

Пилот Денис Евдокимов о том, как сажал “Сухой Супер Джет”

00:00. 6 мая 2019 Просмотров - 500 Один комментарий Опубликовал:


Пилот Денис Евдокимов сажавший "Сухой Супер Джет" в аэропорту "Шереметьево" рассказывает о неполадках возникших на борту лайнера после удара молнии и о том, как он сажал машину.
Полагаю, аудиозапись снимает часть вопросов по обстоятельствам катастрофы. По остальным стоит ждать выводов специалистов.



PS. По данным СК РФ в результате катастрофы погиб 41 человек https://colonelcassad.livejournal.com/4967846.html
PS2. RT сообщает, что бортпроводник Максим Моисеев не погиб (как ранее сообщали "Вести"), а находится в реанимации https://russian.rt.com/russia/news/628152-istochniki-bortprovodnik-sheremetevo Всего в больнице находятся 6 человек, из них 3 в реанимации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4967936.html

Метки: авиация, катастрофа, Москва, шереметьево

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крушение самолёта в Египте
... «Когалымавиа», показали, что в разговоре пилотов не фигурировали технические неполадки на... техническую неисправность самолета или ошибку пилотов. По его версии, единственной причиной... и доложил Владимиру Путину о том, как идут поисковые работы. К оглавлению...
Михиал Задорнов о «реформе» образования: Кто со мной не согласен, тот Фурсенко!
...о грядущей реформе, о том, какие четыре предмета будут обязательными... представителей Министерства образования, какой ответ они считают правильным... о том, каков золотой запас России и как поднялись в... лишь представить себе, как в следующем фотоальбоме появится...
Беспредел на заводике РПЦ
... которого являются свердловские священники. Как признаются в прокуратуре, рабочим ... в том, что владельцем предприятия является именно РПЦ, тогда как управление... органов исполнительной власти Свердловской области. Как заявил сегодня «Новому Региону» министр...
Ивашов о протестах на Болотной площади
Обращение Л.Г. Ивашова к участникам протестных действий протий фальсификации выборов в ГосДуму РФ 9 декабря 2011 г.Источник http://via-midgard.info/
Н. В. Левашов - народный президент
... своё действие; понимающие, куда и каким путём нужно вести страну и... об этом в первых двух томах своей автобиографической хроники «Зеркало моей...
Битва за Россию продолжается
Битва за наш суверенитет в полном разгаре. Победа будет за нами. В очередном выпуске Видеомыслей Александр Куринов предлагает вспомнить и проанализировать одну из речей Владимира Путина. http://youtube.com/watch?v=C4JIxMfM--o Предыдущие выпуски: «...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)