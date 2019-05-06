Новости Украины и Новороссии 06 мая 2019

Спецслужбы РФ завербовали украинца с целью получить секретную информацию с Мариупольского морпорта, предположительно, для дальнейшей разработки плана по захвату Мариуполя и создания сухопутного коридора в Крым. Об этом сообщили в выпуске «самых правдивых украинских новостей» ТСН.

Речь о том, что «упрощая процедуру выдачи российских паспортов на Донбассе, Кремль узаконивает оккупацию украинской территории и открывает путь к дальнейшему захвату украинских земель».

В сюжете приводятся слова командующего так называемой Операции объединенных сил Сергея Наева, который заявил, что военным стало известно, что российские руководители от своих планов не отказались — им нужен сухопутный коридор к Крыму, несмотря на Керченский мост.

«Контрразведка докладывает об активизации пророссийского подполья в Приазовье. Мариупольский порт — стратегическая точка Приазовья, которая закачивает финансовую кровь в изношенные войной вены приазовской экономики. Москва не отказалась от планов захватить его и пробить путь в Крым по суше. Иначе зачем ФСБ так добросовестно пытается внедрить в порт своих агентов с широким спектром задач?», — говорится в сюжете.

Сообщается, что мариуполец Богдан Бодунов, сбежал на Урал в 2014 году. В России он получил работу, а ФСБ, как утверждается в телесюжете, начала обрабатывать беженца с первых месяцев его пребывания в России.



Богдан Бодунов / Скрин видео

«Я, Бодунов Богдан Александрович, готов сотрудничать с органами безопасности РФ. И тут же спросили, какой бы я хотел себе псевдоним. Я опешил, тогда они спросили — кем я работаю. Я сказал — тренер по футболу. И они так меня и подписали — «Тренер»», — рассказал он.

Дальше нам рассказывают, как Бодунова направили в Мариуполь с целью устроиться на работу в Мариупольский морпорт.

«Интересовало, где корабли стоят, где люди, которых из Крыма перевели, пограничники, морская пехота, какие судна порт может принимать», — рассказывает неудачлвый шпион.

Кем именно футбольный тенер может устроиться работать в порт не уточняется.

Но тут лбителей шпионких романов ждёт неожиданный сюжетный поворот: с 2017 года Бодунов стал двойным агентом, начав работать на украинских контрразведчиков.

«На полиграфе он заявил, что работал на СБУ по патриотическим мотивам и с желанием помочь. Впрочем, что их агент уже перевербован украинцами, в ФСБ так и не поняли. В российском ведомстве были не в курсе, что с помощью Богдана украинская контрразведка водила за их же нос. Полковник Петр Горохов во время переписки, которую он думал, что вел его агент «Тренер», требовал, чтобы Богдан срочно ехал в РФ. Украинец спросил куратора о гонораре. «Я в отличие от некоторых, если говорю, то так и есть!», — написал он.

Как сообщала Русская Весна, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что решение России о выдаче паспортов на Донбассе может быть одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии против Украины.

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