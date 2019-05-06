Новости Украины и Новороссии 06 мая 2019
- 08:07 «Россия готовится к захвату ещё одного города Украины», — спецслужбы (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:56 Кравчук рассказал Зеленскому, как закончить войну на Донбассе.
- 06:30 В штабе Зеленского заявили о поддержке и продолжении курса Порошенко (ВИДЕО).
- 05:30 Лучшие люди «Русской Весны»: читатели сайта спасли донецких детей, находившихся на краю гибели (ФОТО).
- 04:01 Обращение к Зеленскому с Донбасса (ФОТО).
- 03:31 Украинцам уже плохо: Мовный закон и реакция жителей Донбасса.
- Вчера 23:23 «Бессмертный полк» и празднование 9 мая на Украине и на Донбассе — полный список мероприятий и места сбора.
- Вчера 21:21 В Верховной раде предложили сделать Донбасс «безлюдным» (ВИДЕО).
«Россия готовится к захвату ещё одного города Украины», — спецслужбы (ФОТО, ВИДЕО)
Спецслужбы РФ завербовали украинца с целью получить секретную информацию с Мариупольского морпорта, предположительно, для дальнейшей разработки плана по захвату Мариуполя и создания сухопутного коридора в Крым. Об этом сообщили в выпуске «самых правдивых украинских новостей» ТСН.
Речь о том, что «упрощая процедуру выдачи российских паспортов на Донбассе, Кремль узаконивает оккупацию украинской территории и открывает путь к дальнейшему захвату украинских земель».
В сюжете приводятся слова командующего так называемой Операции объединенных сил Сергея Наева, который заявил, что военным стало известно, что российские руководители от своих планов не отказались — им нужен сухопутный коридор к Крыму, несмотря на Керченский мост.
«Контрразведка докладывает об активизации пророссийского подполья в Приазовье. Мариупольский порт — стратегическая точка Приазовья, которая закачивает финансовую кровь в изношенные войной вены приазовской экономики. Москва не отказалась от планов захватить его и пробить путь в Крым по суше. Иначе зачем ФСБ так добросовестно пытается внедрить в порт своих агентов с широким спектром задач?», — говорится в сюжете.
Сообщается, что мариуполец Богдан Бодунов, сбежал на Урал в 2014 году. В России он получил работу, а ФСБ, как утверждается в телесюжете, начала обрабатывать беженца с первых месяцев его пребывания в России.
Богдан Бодунов / Скрин видео
«Я, Бодунов Богдан Александрович, готов сотрудничать с органами безопасности РФ. И тут же спросили, какой бы я хотел себе псевдоним. Я опешил, тогда они спросили — кем я работаю. Я сказал — тренер по футболу. И они так меня и подписали — «Тренер»», — рассказал он.
Дальше нам рассказывают, как Бодунова направили в Мариуполь с целью устроиться на работу в Мариупольский морпорт.
«Интересовало, где корабли стоят, где люди, которых из Крыма перевели, пограничники, морская пехота, какие судна порт может принимать», — рассказывает неудачлвый шпион.
Кем именно футбольный тенер может устроиться работать в порт не уточняется.
Но тут лбителей шпионких романов ждёт неожиданный сюжетный поворот: с 2017 года Бодунов стал двойным агентом, начав работать на украинских контрразведчиков.
«На полиграфе он заявил, что работал на СБУ по патриотическим мотивам и с желанием помочь. Впрочем, что их агент уже перевербован украинцами, в ФСБ так и не поняли. В российском ведомстве были не в курсе, что с помощью Богдана украинская контрразведка водила за их же нос. Полковник Петр Горохов во время переписки, которую он думал, что вел его агент «Тренер», требовал, чтобы Богдан срочно ехал в РФ. Украинец спросил куратора о гонораре. «Я в отличие от некоторых, если говорю, то так и есть!», — написал он.
Как сообщала Русская Весна, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что решение России о выдаче паспортов на Донбассе может быть одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии против Украины.
Читайте также: В горящем самолёте погиб 41 человек, — Следком
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кравчук рассказал Зеленскому, как закончить войну на Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет Владимиру Зеленскому по вопросу Донбасса.
Итак, Кравчук считает, что для достижения мира на Донбассе есть два пути. Первый – это прямые переговоры с Российской Федерацией. Экс-президент полагает, что если между странами идет война, то кроме самой Украины никто с Россией не договорится. И что больше это и никому и не нужно.
Как сообщала «Русская Весна», одиозный олигарх Игорь Коломойский, который считается основным спонсором и бенефициаром президентской кампании Зеленского, назвал войну на Донбассе «гражданским конфликтом».
Второй путь, по мнению Кравчука, это максимальное использование Будапештского меморандума. Этот документ подписали США, Британия, Россия и позже еще присоединились Франция и Китай. И благодаря этому меморандуму, можно расширить количество стран в Нормандском формате.
Читайте также: В Верховной раде предложили сделать Донбасс «безлюдным» (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В штабе Зеленского заявили о поддержке и продолжении курса Порошенко (ВИДЕО)
Один из многочисленных представителей «команды Зеленеского» Святослав Юраш заявил, что администрация нового президента будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
«Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать. Этот вопрос озвучивался множество раз и лично Зеленским, и всем спектром экспертов. Это не какой-то сюрприз, который только сейчас анонсирован, он был всё время озвучен, с начала кампании и до сего момента», — заявил Юраш в эфире украинского телевидения.
Он подчеркнул, что ничего нового и удивительного тут нет и, что о приверженности т. н. западному курсу «штаб Зе» твердил на протяжении всей предвыборной кампании.
Юраш также рассказал, что сейчас в штабе идет активное формирование контуров внешней политики в первые дни после вступления в должность президента.
«Команда Владимира Зеленского по международным вопросам как раз обговаривает вопрос первых ста международных дней. Я не могу сейчас анонсировать эти сто дней, это будет анонсировано самим Владимиром Зеленским. И все эти тезисы будут озвучены», — рассказал Юраш.
Читайте также: В Верховной раде предложили сделать Донбасс «безлюдным» (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Лучшие люди «Русской Весны»: читатели сайта спасли донецких детей, находившихся на краю гибели (ФОТО)
Донецкая поэтесса и журналист Анна Ревякина об огромной помощи, оказанной детям Донбасса, которые находились на краю гибели.
Кажется, самое сложное для таких людей, как Настя Михайловская, заключается в том, что они всегда боятся сказать, что всё получилось, пока не придут окончательные анализы, пока не станет действительно понятно, что ещё одна жизнь спасена, вырвана из костлявых лап смерти.
Или наоборот, они должны всегда и всем говорить, что всё получится или уже получилось! Говорить уверенно и громко, чтобы сама смерть услышала, испугалась и ушла восвояси.
Спасти абакумовца Женю
Женина история лично для меня началась 6 февраля 2019 года, когда мне написала Настя о том, что у неё есть список необходимых препаратов почти на 370 тысяч для мальчишки, который лежит в онкогематологическом отделении (Донецк) с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз».
Настя писала: «У меня столько нет». Я ответила ей: «Давай собирать, если нет. Я помогу. Расскажи мне». И Настя рассказала. Рассказала о том, как ей хочется выть от историй, как у Жени, о его матери и этих страшных качелях «то умирать, то денег нет». И мы начали собирать! Собирали по крохам, писали посты, стучались во все двери.
Первые почти двести тысяч мы собрали относительно легко, шли переводы из России от друзей, но и многие дончане брали у меня телефон мамы, ехали в отделение и отдавали деньги из рук в руки. Кто-то передавал через волонтёра Ксению, кто-то встречался со мною лично. Одна девочка-дончанка помогла лекарствами, закрыла сразу две позиции.
Самая поразительная история произошла, когда мне написал поэт и драматург Алексей Куралех, он спросил, как можно передать деньги. Я знаю, что у Алексея у самого денег крайне мало, что он делится последним. Когда я увидела его сообщение, я заплакала. Я и сейчас плачу, вспоминая это. Алексей потом ещё и кровь сдал!
Это было невероятно — сами нищие помогали нищим.
Я писала: «Ребята, давайте навалимся!» И люди наваливались. Настя писала мне радостные смс, состоящие из цифр. А потом деньги перестали приходить, мы запаниковали. Не хватало ровно половины суммы. Что делать? Настя писала мне: «Аня, я пообещала найти эти деньги… Что будем делать?» Мы реально испугались, что не успеем собрать сумму к сроку.
«Русская Весна»
13 февраля 2019 года появилась наша заметка с просьбой о помощи на «Русской Весне». И мы выдохнули, в один миг мы стали самыми счастливыми на свете людьми.
Настя писала мне: «Аня, деньги полетели! Обожаю наших людей! На “Русвесне” прямо концентрат какой-то! Патриотический!» Деньги приходили каждую минуту-две, громкие смс, в которых было только одно: «Будет жить парень. Будет жить!»
А дальше всё было, словно в прекрасном сне. Вместо малых сумм переводов Настя написала мне итог спустя сутки или двое. Она написала просто: «600». Я сразу не поняла, переспросила: «Настя, скажи мне, что это 600 тысяч. Пусть это будет 600 тысяч!» Настя ответила: «Да, собрали 600 тысяч». А потом ещё двести дослали!
Четыре жизни
Оказалось, что на 800 тысяч рублей можно помочь 4-м маленьким донбассовцам. Жене Шечкову (15 лет), братьям Богдану и Кириллу Гоголенко (15 лет и 4 года, у старшего врождённая аномалия головного мозга, у младшего рак), Илоне Ивановой (5 лет, рак).
Вчера я разговаривала с мамой Жени Валентиной, их отпустили на Пасху домой, дальше снова химия, снова борьба за жизнь. Валентина не плачет, своё уже отплакала, отплакала украдкой, чтобы сын не видел. Для сына она всегда весела. Так надо. Он у неё один — поздний ребёнок, родила в тридцать шесть лет.
«Мы так его берегли, — говорит Валентина». И не уберегли. Считаю Женю косвенной жертвой войны, семья живёт в посёлке шахты имени Абакумова, близко к линии фронта. Почти все дома этого посёлка в шрамах войны, посёлок неоднократно и жестоко обстреливался. Не случись война, возможно, мальчик и не заболел бы, бегал бы сейчас по улицам, гонял на велике, уклонялся бы от домашки.
Прощаемся, я желаю Жене здоровья, а маме силы духа. Валентина в ответ говорит: «И Вам здоровья. И всем тем, кто нам помогает! Знаете, здоровье, оказывается, это самое главное. И мира нам всем!»
Читайте также: Мы не зомби, мы — русские: открытое письмо Зеленскому
Анна Ревякина, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обращение к Зеленскому с Донбасса (ФОТО)
Донецкий блогер Андрей Червонец прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о российско-украинских отношениях
«Много думал о „много общего“ между Украиной и Россией», — пишет Зеленский. По его словам, «реальность такова, что после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из “общего” у нас осталось лишь одно — государственная граница 2295 километров и 400 метров, и Россия должна вернуть контроль “за каждым миллиметром” этой границы с украинской стороны.
Что тебе ответить на это, Володя?
Да много чего, даже не знаю, с чего начать. Прежде всего, стоит отметить, что те, кто пишет сообщения от твоего имени в Фейсбук, может и молодые, но недостаточно умные люди.
Итак, пройдусь тезисно:
1) Твоя братва, так называемый штаб, почему-то генерирует глупые афоризмы. Это тебе не КВН. И управление страной в виде написания юморных хэштегов может и “юморово”, но надо ведь и реальной работой заниматься?
У тебя о плане действий по выводу страны из разрухи — ну вот ни слова. А это чревато, так как после периода эйфории к тебе придёт жёсткое похмелье. Скорее рано, чем поздно.
2) В твоём сообщении аж сочится «остаточно прощевай».
Володя (или кто там за тебя в Фейсбуке твоём строчит?), напомню, что тебе удалось стать президентом не потому, что голосовали за тебя, а потому, что голосовали против Порошенко и его банды — людям за 5 лет надоела война и весь этот клоунский цирк.
Ты декларировал стремление к миру, почему и выбрался в лидеры президентской компании. Но по факту, твоя риторика показывает, что ты достойный преемник Порошенко и его агрессивной хуторской идеологии. Печально;
3) Дальше — прежде чем считать длину границы, прочитай и пойми Минские соглашения. А после инаугурации сразу же приступай к их выполнению. То есть, прежде чем что-то заявлять, элементарно изучи матчасть, чтобы не казалось, что у вас «в ставке все малахольные»;
4) Ты вспомнил про границу, Володя? Не помешало бы тебе почитать историю, как строилась граница от времени СССР, после распада СССР… Только после отказа Украины от Договора дружбы и сотрудничества с Россией о границе тебе как-то неудобно бы об этом даже заикаться. Нет?
Нормальный лидер сначала озаботится демаркацией границы, чего сделали все соседи РФ, в том числе и прибалты, как бы тяжело им не было…
Соответственно подав заявку и документы в ООН. И только шумерам все это делать некогда, они озабочены войной с РОССИЕЙ…
5) Плюс, Володя, ты забыл другие немаловажные вещи:
— транзит газа. Забыл? Или его нет?
— генетическая идентичность славянских народов. Её нет?
— а один язык до 19-го года. Его нет?
— а общая история до 91 года. Её нет?
— победа над гитлеровцами. Её нет?
— общие семьи и дети. Их нет?
— общие артисты. Нет?
— даже Ютуб у нас — и то общий!
Или твой «штаб» эти вещи не знает, так как в школе не учил?
Могу в подобное поверить, но тогда, Володя, мои тебе соболезнования. ТЫ живешь по Истории Украины версии 8.01 от кыивских вучоных, а по ней Россия им кругом должна;
6) А вот то, что касается Крыма, ты, Володя, тупо забываешься — не было там никакой аннексии.
Был проведен референдум, и большинство высказалось за уход из Украины. Напомню — из бандеровской Украины, после того как проамериканские марионетки устроили антиконституционный и вооружённый переворот Киеве. И это ВАША история. С ней и живи. Только не перекладывай её со своей больной головы на нашу здоровую!
Читайте также: Зеленский обратился к России
Андрей Червонец
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинцам уже плохо: Мовный закон и реакция жителей Донбасса
Известная журналистка Марина Ахмедова объяснила, как жители ДНР восприняли новый украинский закон о мове.
Мовный закон не читала, но читала комментарии к нему из Донецка — «Слава Богу, что меня это уже не касается!»
Да-да, слава Богу. А то пришлось бы несладко, как Ярошу. У Яроша я брала интервью дважды — в 2013 и в 2015. И оба раза видела, как тяжко ему, думая на русском, переводить свой ответ на украинский. Причём после консультации с жителями Львовской области, выяснила, что Ярош говорит на книжном украинском языке — он учил его по книгам, находясь в глубоко русском окружении. На слух львовян звучал его украинский язык странно и неживым.
Не желаю я никому такого — ощущать явление мысли на одном языке и сковывать ее полет переводом на неродной. Кстати, у карпатских русинов родной язык называется «материнским», то есть это тот язык, на котором с тобой заговорила мать.
Да уж, не завидую я тем, кому приходится отказываться по своей или не по своей воле от языка, на котором ему первое слово сказала мама. А особенно не завидую тем, кто отказывается от материнского языка по своей воле.
Читайте также: Мы не зомби, мы — русские: открытое письмо Зеленскому
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Бессмертный полк» и празднование 9 мая на Украине и на Донбассе — полный список мероприятий и места сбора
Опубликовано полное расписание акций «Бессмертный полк» и праздничных мероприятий в регионах Украины 9 мая 2019 года.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Едином координационном центре «Бессмертный полк Украины».
Киев
Как и в прошлом году, в Киеве 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдёт под лозунгом «Никто не забыт. Ничто не забыто». По традиции, участники акции выйдут в День Победы на марш памяти с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны.
Сбор в Киеве — на станции метро «Арсенальная» 9 мая в 10:00.
Николаев
В Николаеве колонна «Бессмертного полка» начнёт формироваться в 11:30 на пересечении улиц Соборной (Советской) и проспекта Центрального (Ленина).
Участники акции намерены прошагать колонной до мемориала героям-ольшанцам по улице Соборной с портретами своих родных, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В ожидании начала движения стоящие в колонне споют песни военных лет.
Одесса
Торжественные возложения венков и цветов:
10:00 — к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Шевченко;
10:15 — на траверсе памятника Неизвестному матросу с кораблей и катеров Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины в акватории Одесского порта;
11:00 — к стеле «Крылья победы» на площади Десятого апреля.
Житомир
09:00 — торжественные мероприятия на Площади Победы.
Запорожье
09:00 — на Аллее Боевой Славы пройдет торжественная церемония с возложением цветов к памятнику погибшим воинам.
10:00 — праздничные мероприятия, концерт в Парке Победы.
Мелитополь
10:00 — акция «Бессмертный полк» — пр. Б. Хмельницкого, 3 (полк формируется около водоканала).
Сумы
10:00 — торжественное празднование 9 Мая: «Аллея Героев» ул. Героев Сталинграда. Народная акция «Помни своё имя».
Харьков
09:00 — возложение цветов на на Мемориале Славы в лесопарке.
10:00 — торжественное шествие «Бессмертного полка».
Львов
10:00 — торжественные мероприятия на Марсовом поле.
11:00 — торжественные мероприятия на Холме славы.
Херсон
09:00 — на площадке возле театра начнётся шествие «Бессмертного полка» под лозунгом «Марш Памяти».
Чернигов
11:00 — возложение цветов к могиле Неизвестного солдата на Мемориале славы.
Черновцы
В 10:00 — на Соборной площади состоится торжественное возложение цветов и венков у памятника Победы.
В 11:00 — в трех районах Черновцов состоится возложение цветов к памятникам и мемориалам воинам-освободителям. Также запланированы торжественные митинги.
P. S. Россия
Москва
9 мая в Москве отдельной колонной «Бессмертный полк Украины» пройдут политэмигранты и беженцы из Украины. Организаторы сообщили, что более трёх тысяч украинцев выразили желание принять участие в акции. Сбор участников — в 13:00. Начало шествия — в 15:00. Подробности будут опубликованы на сайте 7–8 мая.
Симферополь
«Бессмертный полк» в Симферополе 9 мая 2019 года пройдет по тому же маршруту, что и в прошлом году. Формирование колонны начинается ориентировочно в 08:45 на улице Севастопольской (перекресток улицы Чехова до улицы Козлова). Никакой предварительной регистрации не нужно.
Донецк
Колонна «Бессмертного полка» в Донецке пройдет по улице Артема от здания бывшего Минугля до монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» в парке имени Ленинского комсомола. Торжественное открытие шествия начнется с марша знаменной группы — Знамя Победы понесут студенты Донецкой юридической академии. Потом учащиеся военного лицея имени Берегового и курсанты общевойскового командного училища понесут в руках портреты воинов-интернационалистов, Героев Советского Союза из Донецкой области, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Начало — в 09:00.
Луганск
Шествие «Бессмертного полка» пройдёт в ЛНР в годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Единый координационный центр «Бессмертный полк Украины» со ссылкой на организатора мероприятия Дениса Мирошниченко. Формирование колонн начнется за час до начала акции, в Луганске — с 9.00.
На сайте Единого координационного центра «Бессмертный полк Украины» ожидаются прямые трансляции, а также включения из регионов.
Обратите внимание: расписание обновляется. Возможны изменения!
Читайте также: «Наш советский мирный трактор»: бронебульдозеры смогут бороться с противотанковыми минами (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Верховной раде предложили сделать Донбасс «безлюдным» (ВИДЕО)
Депутат Рады от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал киевские власти «обезлюдить Донбасс».
«Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы. Необходимо четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан», — сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka.
По словам Семенченко, в этом нет «ничего геноцидного», и Россия якобы пытается сделать то же самое.
Он также добавил, что необходимо показать покинувшим эти территории жителям, что они нужны Украине. После этого, по мнению Семенченко, можно будет вводить санкции и ограничения.
Тех, кто на пятый год войны получил российский паспорт, он предложил лишать украинского гражданства.
Упрощенное получение российских паспортов
На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Это связано с ситуацией с правами человека в Донбассе, которая, по мнению президента, перешла все границы.
В ответ на недовольство киевских властей Путин заметил, что подобная практика существует в других странах: в частности в Польше, Венгрии и Румынии.
Постпред России при ООН Василий Небензя также подчеркнул, что сотни тысяч жителей ЛНР и ДНР запросили российское гражданство еще до указа Путина.
Читайте также: Для чего израильские военные вместе с немецкой армией учатся захватывать российские деревни? (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сделать Донбасс безлюдным – этой идее геноцида уже много лет.
Беня, пора собирать чемоданы. Скоро все вскроется.