Narada Rinpoche: неКарма мировых перемен

Это Письмо "неКармы мировых перемен" освещает то, что происходит в мире с 2012 года. С началом планетарного вознесения в мире начались перемены, которые приведут наше мировое сообщество к Золотому Веку.

Кардинальные мировые перемены начались с Саммита G20 в Австралии, который прошёл в ноябре 2014 года. Именно там российский президент Владимир Путин впервые заговорил о Новых политических / экономических Взглядах, на которые должны ориентироваться страны в своём развитии. А через год - осенью 2015 года, Россия показала всему миру мощь своей армии. Начиная с зимы 2017 года, когда Дональд Трамп вступил в президентскую должность, по всему миру начали проводиться Аресты Иллюминатов и их платных подельщиков. В этом Важном деле американская армия выступила Спасителями человечества от членов Общества Иллюминатов, которые имели и претворяли в жизнь Чёрные намерения, начиная с прошлого века. Осенью 2018 года начала внедряться новая мировая финансовая система (QFS) означающая, что не только страны мира готовы к глобальным переменам, но и люди готовы Изменить свою жизнь в Лучшую сторону.

Не зависимо от того, что Брексит был перенесён на поздний срок, юридически он состоялся 29 марта 2019 года. С этого момента прежняя финансовая система прекращает своё функционирование, ибо Лондон Сити перешёл под контроль Земного Альянса. Это означает, что Иллюминаты / Кабала более не имеют власти над мировой финансовой системой, а значит Дни ЕвроСоюза и Вашингтона (Глубинного Государства) уже сочтены. Как только страны мира начнут переходить на золотой стандарт, а это ожидается в ближайшее время (май / июнь 2019 года), то нефтедоллару / евро уже не будет места в новой мировой экономической системе. Произойдёт сброс валют (RV), и все страны ЕС снова вернутся к своей национальной денежной единице, которая будет обеспечиваться золотом.

Переход всех банков стран мира на новую квантовую финансовую систему (QFS) пройдёт за несколько календарных дней. Это необходимо для того, чтобы синхронизировать все программные системы под новые стандарты GESARA (Закон о глобальной экономической безопасности и реформации), которому страны нашего мира соглашаются следовать.

Переход мира на новую квантовую финансовую систему (QFS) завершится к августу 2019 года. Сразу же войдут в активный режим работы Фонды Будущего. Все их денежные средства, а это суммы с 18 нулями, будут направлены: на погашение долгов между странами; на выплаты людям подоходных налогов, штрафов, сборов и так далее - это самое малое, что может сделать Земной Альянс для людей за все те страдания, которые Иллюминаты причинили человечеству; на распространение во всех странах новейших технологий, а большая часть из них касается здоровья: радионные приборы и тахионные камеры. Помимо этого, будет внедряться много других Интересных технологий связанных с использованием Свободной Энергии нулевой точки вместо обычного топлива / электричества, которые отойдут в Историю Тёмного прошлого нашего мира. Репликаторы станут доступны для всех людей мира. Эти устройства позволяют разбивать отходы на атомы и молекулы, а затем собирать их снова в качестве еды и различных вещей. Благодаря промышленным репликаторам, появится возможность Закрыть все химические производства и распылить свалки мира на атомы / Энергию, чтобы потом её использовать на Благо стран.

С введением новой квантовой системы (QFS) прекращается финансирование Тёмных дел Иллюминатов / Кабалы по всему миру. Например, не будут больше оплачиваться террористические акты в странах. Аресты платных подельщиков Иллюминатов станут масштабными, потому что им нечем будет откупаться, чтобы уйти от наказания за все свои Тёмные деяния. Не только Иллюминаты творили Зло по всему миру, но и их подельщики делали тоже самое по своей Тёмной инициативе. Никто не избежит Ареста и Наказания за свои преступления против человечества.

Тёмное Общество Иллюминатов прекращает своё существование вместе со своими сатанинскими ритуалами, которые проводились Ватиканом по каждому Случаю. Черные мессы человеческих жертвоприношений совершались постоянно, чтобы отсрочить Конец правления Иллюминатов и Тёмной религии Ватикана. В июне 2016 года Иллюминатам / Элите были предложены Тихие условия Сдачи, от которых они отказались. С этого момента Меч Правосудия был Занесён над их Судьбой и дальнейшими Рождениями, ибо Время Суда Маат неукоснительно приближается к своему проявлению в нашем мире. С 2012 года заканчивается Тёмное правление Иллюминатов, но только с 2018 года правительства стран оказались готовы к тому, чтобы войти в Новый Мир, где нет страданий и бедности.

Я искренне Желаю правительствам стран Принять все новоВведения, которые запускает Земной Альянс в нашем мире. Это позволит странам одновременно начать кардинально новое Развитие во всех сферах жизни людей, которое принесёт Благо и оздоровление народу каждой отдельной страны.

Творя Новое не стоит Оглядываться на Тёмное мировое Прошлое, которое уже растворяется в небытие, ибо только Новое Будущее приведёт всех нас к Золотому Веку. Наш мир живёт в период Перемен, когда Старое уже уходит, а Новое ещё только набирает обороты, чтобы проЯвиться в реальности людей всего мира. Только от вас зависит, сколько времени будет длиться переход вашей страны от Старого строя жизни к Новому. Со своей стороны, я искренне Желаю вам Удачи во всех правительственных делах, ведущих вашу страну к процветанию, а народ к благополучию.

С верой в Лучшее будущее народа вашей страны,

Нарада Ринпоче / Майтрея Будда

3 мая 2019 года

* * * *

! 100 стран мира, которые получат моё Кармическое Письмо "неКарма мировых перемен":

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Афганистан, Барбадос, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Кипр, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Македония, Малайзия, Мальта, Марокко, Молдавия, Монако, Монголия, Намибия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Руанда, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словения, Словакия, США, Таджикистан, Таиланд, Тибет, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри Ланка, Эстония, ЮАР, Япония.

* * * *

! Письмо "неКарма мировых перемен" на английском языке:

nonKarma of world changes

This letter of “nonKarma of world changes” lights what has been happening in the world since 2012. Along with the start of planetary ascension, changes began to happen will lead the entire world community to the Golden Age.

World transformation began from the G20 Summit in Australia, which took place in November 2014. During Summit Russian President Vladimir Putin spoke out for the first time about the New Political / Economic Views which countries should use as a guide in strategy of their development. A year later - in the fall of 2015, Russia showed the power of its army. Since the winter of 2017, when Donald Trump was appointed to the presidency, the arrests of the Illuminati and their paid allies started all over the world. In this important case, the American army acted as the Emancipators of mankind from Dark intentions of Illuminati, which has accomplish in the last century. In the fall of 2018, a new important implementation taking place the world met a new global financial system (QFS) meaning that all the countries are ready for world change, but also people are ready to Change their lives for the better.

Regardless of the fact that Brexit was postponed until later, legally it took place on March 29, 2019. From this point on, the former financial system ceases to function as London City came under the control of the Earth Alliance. This means that the Illuminati / Kabala no longer has power over the global financial system, so on the Days of the European Union and Washington (Deep Government) are already counted. As soon as the countries of the world begin to switch to the gold standard, and this is expected in the near future (May / June 2019), then there will be no place for the petrodollar / euro in the new world economic system. Currencies will be reset (RV), and all EU countries will return to their national currency unit, which will be provided with gold.

The transition of all banks in the world to a new quantum financial system (QFS) will take several calendar days. This is necessary in order to synchronize all the software systems under the new GESARA standards (Law on Global Economic Security a nd Reformation), which the countries of our world agree to follow.

The transition of our world to a new quantum financial system (QFS) will be completed by August 2019. The Funds of the Future will be immediately used in the active mode of operation. All the funds with 18 zeros will be used: to pay off international debts between countries; to repaying people income taxes, fines, fees, and so on — this is the minimal compensation to the people for tremendous suffering caused by Illuminati for many years. Next step a distribution of the latest technology to all the countries most of them concern health including radionic devices and tachyon cameras. In addition, there will be many other technologies associated with the use of Free Energy zero point instead of conventional fuel / electricity, which will disappear in the Dark History of our world. Replicators will be available to each individual for personal use. Those devices can split waste into atoms and molecules, and collect them again as food and various things. In the future no need to chemical production due to use of the industrial replicators does transform all the dumps of the world in the Energy for the Benefit on the countries.

With the introduction of a new quantum system (QFS), funding for the Dark Affairs of the Illuminati / Kabbalah has ceased throughout the world. For example, terrorist acts in countries will not be paid. The arrests the paid allies of Illuminati will be transferred to the category of scale, because they will have no ability to escape punishment for all their Dark Acts. Not only the Illuminati did Evil all over the world, but their allies did the same on their own Dark Initiative. No one will escape Arrest and Punishment for their crimes against humanity.

The Dark Society of the Illuminati ceases to exist along with its satanic rituals, which were conducted regularly by the Vatican. Dark masses of human sacrifice were performed constantly to delay the End of the rule of the Illuminati and the Vatican Evil religion. In June 2016, the Illuminati / Elite were offered the Quiet Surrender conditions, which they refused. Since then, the Sword of Justice has been Brought over their Fate and further Births, for the Time the Court of Maat strictly approaches its manifestation. Since 2012, the Dark governance of the Illuminati ends, but only since 2018 most of the governments are getting ready to enter the New World, where is no suffering and poverty.

I sincerely wish the governments of all countries are ready to accept all the new introductions that the Earth Alliance launches in our world. This will allow all countries to simultaneously begin a radical new Development in all areas of people's lives, which will bring the Benefit and the recovery of the people all over the world.

While creating the New it is not worth looking at the Dark World Past, which is already disappearing into non-existence, because only the New Future will lead us all to the Golden Age. We all live in the Period of Change, when the Old is already going, and the New is still gaining momentum in order to manifest itself in the reality of the people of the whole world. Only your decisions will clarify of how long it will take your country renovate from the Old order to the New way of life. For my part, I sincerely wish you good luck in all government affairs leading your country to freedom, and the people to happiness.

With faith in the best future of the people of your country,

Narada Rinpoche / Maitreya Buddha

May 3, 2019

* * * *

! The 100 countries of the world that will receive my Karmic Letter "nonKarma of world changes":

Australia, Austria, Azerbaijan, Albania, Argentina, Armenia, Afghanistan, Barbados, Belarus, Belgium, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei, Great Britain, Hungary, Vietnam, Ghana, Guatemala, Guinea, Germany, Honduras, Greece, Georgia, Denmark, Egypt, Zimbabwe, Israel, India, Indonesia, Jordan, Iraq, Iran, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Kazakhstan, Canada, Qatar, Kenya, Cyprus, Kyrgyzstan, China, Colombia, Kuwait, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Macedonia, Malaysia, Malta, Morocco, Moldova, Monaco, Mongolia, Namibia, Nepal, Nida Nicaragua, New Zealand, Norway, United Arab Emirates, Oman, Pakistan, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Russia, Rwanda, Romania, El Salvador, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovenia, Slovakia, USA, Tajikistan, Thailand, Tibet, Turkey, Uzbekistan, Ukraine, Uruguay, Philippines, Finland, France, Croatia, Montenegro, Czech Republic, Chile, Switzerland, Sweden, Sri Lanka, Estonia, South Africa, Japan.

