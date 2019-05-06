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Главная ударная сила. Сильные духом. Выпуск 12

07:35. 6 мая 2019 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Первый полноценный штурмовой самолет ВВС Красной Армии – бронированный Ил-2, начал серийно выпускаться с марта 1941 г. По боевым характеристикам он существенно превосходил технически и морально устаревшие варианты поликарповских бипланов. Однако, к началу войны группировка штурмовой авиации РККА насчитывала не больше сотни машин. Но даже эти самолёты не имели обученных летчиков и подготовленного технического персонала. Поверхностные понятия преобладали и о тактике боевого применения нового штурмовика. Все эти факторы самым негативным образом отразились на эффективности авиационной поддержки войск. Практической отработкой боевого использования Ил-2 пришлось заниматься в напряженной обстановке первого года войны ценой неоправданных потерь как летчиков, так и самолетов…

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0N4xDwjOFS0

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