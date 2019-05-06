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Человек, до конца выполнявший свой долг, не знал, что совершает подвиг

13:54. 6 мая 2019 Просмотров - 341 7 коммент. Опубликовал:
Одной из 45 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.

Именно он, как утверждают очевидцы, до последнего выводил пассажиров из горящего самолета. Ему помогали коллеги Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, они выжили.

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4446240.html

Метки: подвиг, человек

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