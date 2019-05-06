Человек, до конца выполнявший свой долг, не знал, что совершает подвиг
13:54. 6 мая 2019 Просмотров - 341 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Одной из 45 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Именно он, как утверждают очевидцы, до последнего выводил пассажиров из горящего самолета. Ему помогали коллеги Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, они выжили.
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вот видите. моисеев. подвиг. а то некоторым всё евреи плохие кругом
Ну разумеется что не абсолютно все евреи плохие не все где волшебство?!
он учился в интернате кадетском,в детском возрасте психика формируется окружением,с детства всем помогал,был трудолюбивым и любил людей ,неизвестно кто мама ,фамилия ничего не значит.Он мог спастись ,но не сделал этого-герой однозначно.
Не кощунствуйте. Слава герою!
В уже утомили со своей дележкой национальностей. Не розжигайте рознь.
Смотрите лучше как Беня геройски и до последнего выносит из Украины все последнее.
https://www.youtube.com/watch?v=uboJPLTwL0U
Героизм через край.
Молодой, жить и жить. Как жаль.
Слава Герою! Жаль, очень жаль что посмертно.
До последнего не верил в то, что есть жертвы, даже спорил вчера. Но оказалось есть и много.
Соболезную родным и близким погибших.