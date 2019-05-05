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Василий Небензя принял участие в акции «Бессмертный полк» в Нью-Йорке

10:36. 5 мая 2019 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

В Нью-Йорке в честь Победы в Великой Отечественной войне пятый год подряд проходит акция «Бессмертный полк». 4 мая акция собрала рекордное число участников — более двух тысяч человек.

Участниками шествия, как сообщает ТАСС, стали как англоязычные американцы, так и соотечественники, потомки ветеранов Украины, Белоруссии, Прибалтики, многих других бывших союзных республик, которых объединил «Бессмертный полк».

В акции принял участие постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Я очень рад видеть такой большой марш в Нью-Йорке. Хорошо, что эта потрясающая акция переросла границы России и проходит во многих городах мира. У каждого есть своя личная история о войне и о тех людях, которые через неё прошли. Такая история есть у меня, такая история есть у каждого из вас. Сегодня в ООН выступал Михаил Турецкий, который показывал свой документальный фильм „Песни Победы“. Он снят о прошлогодней акции, которую его Хор проводил по всему миру, пропагандируя песни о победе. Сегодня вечером повторение этой акции пройдёт в Бруклине, завтра — уже в Торонто, послезавтра — в Варшаве. Это великая культурная дипломатия», — заявил Небензя.
Как он заметил, в акции участвовали молодое поколение, дети, которые, наверное, не видели людей, чьи портреты они несли, и «эта та связь поколений, которую надо беречь».
«Победа в Великой Отечественной войне вошла в наше ДНК, в наш генотип, это невозможно „выдавить“ из нас — не потому что мы любим ворошить прошлое, а потому что чувствуем неразрывную связь с ним. Я сейчас слышал два гимна, один из которых — той великой страны, в которой мы сейчас живем, США. Ведь мы никогда с Соединенными Штатами не воевали — не только не воевали, но всегда были союзниками, в том числе в той войне, годовщину которой будем отмечать. Нам надо сделать все, чтобы наши отношения, которые являются залогом стабильности во всем мире — это не высокие слова и не штампованный политический лозунг — должны быть такими, какими они быть достойны. Когда отношения между нашими странами в порядке, то и мир дышит легче», — отметил дипломат.

источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/44408-vasiliy-nebenzya-prinyal-uchastie-v-akcii-bessmertnyy-polk-v-nyu-yorke.html

Метки: новости / в мире

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