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В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

09:21. 5 мая 2019 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах | Русская весна

С 5 мая все мессенджеры в России обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона. Идентификация будет считаться пройденной только после получения ответа от сотового оператора, что номер действительно принадлежит пользователю. 

Соответствующее постановление правительства премьер Дмитрий Медведев подписал 27 октября минувшего года, опубликовано оно было 6 ноября. В тексте документа сказано, что постановление вступает в силу через 180 дней с момента опубликования.

Согласно постановлению, идентификация пользователя будет проходить следующим образом: мессенджеры будут запрашивать информацию о пользователе у сотового оператора, тот обязан будет предоставить запрашиваемые данные в течение 20 минут.

В случае если оператор не предоставит информацию о пользователе или в базе данных не окажется соответствующих сведений, идентификация не будет считаться пройденной.

Сотовый оператор со своей стороны, согласно постановлению правительства, обязан вносить в свои базы данных как сведения о том, каким приложением пользуется абонент, так и уникальный код его идентификации.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснял, что новые правила идентификации пользователей мессенджеров помогут «созданию безопасной коммуникационной среды».

Он подчеркивал, что пользователи могут использовать при общении в мессенджерах не свои номера телефонов, а анонимность затрудняет работу правоохранителей.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1557035410

Метки: Новости

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