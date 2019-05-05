Уважаемый руководитель отдал приказ “Огонь!”
05:17. 5 мая 2019 Просмотров - 137 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Официальное заявление ЦТАК о ракетных пусках осуществленных Северной Кореей 4 мая 2019 года.
Товарищ Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта по нанесению огневого удара
Пхеньян, 5 мая. /ЦТАК/– Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын 4 мая руководил учениями оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта по нанесению огневого удара, проведенными на Корейском Восточном море.
Учения проведены с целью оценить и проверить способность к обращению с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическими управляемыми ракетами, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооруженного оснащения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта. Кроме того, цель учений заключается в том, чтобы, пользуясь этим случаем, сильнее поднять всех военнослужащих армии на движение за звание прославленного стрелка и меткого артиллериста, тщательно подготовить их к постоянной боеготовности.
Уважаемый высший руководитель на наблюдательном пункте ознакомился с планом нанесения средствами огневого поражения различных калибров огневого удара и проверил ход подготовки стрельбы, включая выступление на огневую позицию и развертывание дальнобойных реактивных орудий крупных калибров и тактических управляемых ракет.
Уважаемый высший руководитель определил очередь и метод нанесения огневого удара и отдал приказ «Огонь!».
Уважаемый высший руководитель похвалил военнослужащих, что они очень хорошо обращаются с современными дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическими управляемыми ракетами, они – очень меткие артиллеристы, и в результате приобретения навыков к современной системе вооружения и проведения интенсивных тренировок они обладали способностью безукоризненно выполнить задачи, позволяющей немедленно отреагировать на любую ситуацию. И высоко оценил, что осуществленные без предупреждения и внезапно организованные учения по нанесению огневого удара проведены успешно.
Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение способностью к быстрому реагированию оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта, находящихся в полной боеготовности, когда бы ни был отдан приказ. И дал программные указания по улучшению методов интенсивных операционных и боевых учений КНА.
Уважаемый высший руководитель подчеркнул, что все народноармейцы должны глубоко хранить в душах железную логику, что лишь могучая сила обеспечивает и гарантирует настоящий мир и безопасность, и поддержать высшую степень боеготовности, чтобы отстоять политический суверенитет и экономическую самостоятельность от угрозы и агрессии любых сил, чтобы защитить завоевания революции и безопасность народа. Также должны энергичнее вести борьбу за усиление боеспособности.
Учения посмотрели кадры ЦК партии, в том числе Ким Пхён Хэ, О Су Ён, Ли Бён Чхор и Чжо Ён Вон.
http://www.kcna.kp/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4965715.html
Мечта Путина.
Молодец Ким. Иначе сметут тебя пиндосы