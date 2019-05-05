Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2019
- 15:24 Силы ДНР обезвредили украинскую ДРГ, один из диверсантов погиб, тело передано в морг.
- 14:17 Оправдания арийцев из Марьинки.
- 11:33 Экстренное заявление Армии ДНР о попытке прорыва украинских диверсантов (ФОТО).
- 09:16 ВС Украины обстреливают жилые дома в ЛНР.
- 07:36 Снайперы ДНР наводят ужас на врага (ВИДЕО).
Силы ДНР обезвредили украинскую ДРГ, один из диверсантов погиб, тело передано в морг
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Оправдания арийцев из Марьинки
История про "арийцев" в Марьинке https://colonelcassad.livejournal.com/4961037.html получила продолжение.
В 24-й бригаде ВСУ записали видеозаявление, где заявили, что нацистский флаг это "фейк российской пропаганды и пропаганды ДНР".
В качестве доказательства было представлено https://bitly.su/fpRvH видеозаявление в стиле "Это не мы" и заявление, что "мы хотели показать, что на улице Тельмана нет нацистского флага, но не смогли, так как работал снайпер" – поверьте нам на слово. Не было флага.
В заключение "арийцы" из 24-й омбр поздравили ветеранов "С днем победы".
Достаточно забавные оправдания (особенно на тему "не смогли снять" – этот как с легендарными американскими фотографиями присутствия российских войск на Донбассе – они как бы есть, но мы вам их не покажем), которые очевидно являются следствием того, что фото из под Марьинки просочилось в западную прессу и даже такие "журналисты" с пониженной социальной ответственностью как Джулиан Репке выразили неудовольствие https://colonelcassad.livejournal.com/4961404.html, что режим, который они так рьяно защищают, столь глупо демонстрирует свое нутро. Надо понимать, что если бы история осталась локальной украино-ДНРовской, то надобности в подобных оправданиях не потребовалось. Поэтому, с большой долей вероятности штаб ООС спустил по инстанции требование "разоблачить гнусные наветы". В итоге отработали на отвали.
Сама история и подобные оправдания не новы. Стоит напомнить, что оправдания пришлось давать и в истории с фото Порошенко и десантника https://colonelcassad.livejournal.com/4626204.html с шевроном дивизии СС "Мертвая голова".
Тогда это объявили "незнанием десантника, которым воспользовалась российская пропаганда".
Тут на "глупого десантника" уже не свалишь, поэтому поверьте нам – все это фейк. Хотя это далеко не первый нацистский флаг, который с 2014 года фиксировался на позициях ВСУ и карательных батальонов.
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Экстренное заявление Армии ДНР о попытке прорыва украинских диверсантов (ФОТО)
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы.
Благодаря умелым действиям военнослужащих Армии ДНР ДРГ противника была обнаружена.
В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери: один убитый и до трёх раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения.
В ходе эвакуации раненого украинского военнослужащего наши медики оказывали ему помощь, однако спасти его не удалось. Брошенный солдат погиб от полученного ранения и сейчас находится в морге.
Также на месте огневого боя обнаружены два автомата с номерами № 282794 и № ТЕ 4416, а также приспособлениями для бесшумной стрельбы к ним ЕО 457 и ЕО 443 (см. фото ниже).
Коварству противника нет предела, при этом для командира 35-й бригады ВСУ Паласа жизнь солдат ничего назначит. До сих пор о происшествии он умышленно умалчивает. Люди для него расходный материал.
Все заявления Наева (командира «операции объединённых сил» — прим. РВ) — никчёмная бутафория, каждый из них держится только за своё место, и преследует цель понравиться новому руководству страны. При таких обстоятельствах сейчас украинская сторона будет обвинять нас во всех надуманных нарушениях.
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ВС Украины обстреливают жилые дома в ЛНР
В Луганской Народной Республике сообщили о новых случаях нарушений со стороны вооруженных сил Украины при обстрелах, в результате которых в ЛНР были повреждены два жилых дома.
В районе населенного пункта Золотое-5 в ЛНР при обстрелах со стороны ВСУ два жилых дома получили повреждения, сведений о возможном наличии пострадавших не приводится.
ЛНР восемь раз подвергалась обстрелам со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, огонь велся по районам Золотого-5, сел Нижнее Лозовое, Желобок, Калиновка, поселков городского типа Калиново и Фрунзе.
ВСУ обстреливали ЛНР из минометов 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, противотанковых и автоматических гранатометов и других видов оружия, в том числе стрелкового, передает “Луганский информационный центр”.
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Снайперы ДНР наводят ужас на врага (ВИДЕО)
Снайпер — это не просто меткий стрелок, а боец, который в смог совершенстве овладеть навыками тактической и огневой подготовки.
Не зря мастерство снайперов служащих в Народной Милиции ДНР уже давно вселяет страх в украинских оккупантов и даже слух о том, что группа снайперов прибыла на определённый участок линии соприкосновения, приводит к тому, что киевские каратели часто отказываются от выполнения диверсионных задач и стараются не высовывать головы из своих окопов.
По сводкам так называемой украинской «Операции оккупационных сил», ВСУ и нацбатальоны каждый месят несут значительные потери от снайперского огня в оккупированных Киевом районах Донецкой и Луганской Народных Республик.
Видео предоставлено «Русской Весне» Управлением Народной милицией ДНР.
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