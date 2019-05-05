Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2019

В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы.

Благодаря умелым действиям военнослужащих Армии ДНР ДРГ противника была обнаружена.

В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты понесли потери: один убитый и до трёх раненых, остальные позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения.

В ходе эвакуации раненого украинского военнослужащего наши медики оказывали ему помощь, однако спасти его не удалось. Брошенный солдат погиб от полученного ранения и сейчас находится в морге.

Также на месте огневого боя обнаружены два автомата с номерами № 282794 и № ТЕ 4416, а также приспособлениями для бесшумной стрельбы к ним ЕО 457 и ЕО 443 (см. фото ниже).

Коварству противника нет предела, при этом для командира 35-й бригады ВСУ Паласа жизнь солдат ничего назначит. До сих пор о происшествии он умышленно умалчивает. Люди для него расходный материал.

Все заявления Наева (командира «операции объединённых сил» — прим. РВ) — никчёмная бутафория, каждый из них держится только за своё место, и преследует цель понравиться новому руководству страны. При таких обстоятельствах сейчас украинская сторона будет обвинять нас во всех надуманных нарушениях.

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