Сталевары, руда и Довлатов: как живет московский Театр Труда

"Все наши спектакли посвящены труду — труду нефтяников, докторов, писателей, сталеваров. Это обширная, многогранная и актуальная тема, которую можно раскрывать бесконечно. Жанр производственной драмы зародился в нашей стране в начале 30-х годов, а наибольшего расцвета достиг в советский период 50-60-х. Мы все прекрасно с ним знакомы по таким кинематографическим произведениям, как "Девчата", "Девять дней одного года", "Екатерина Воронина". Сегодня рабочий класс ушел в офисы, а в регионах потерялось уважение к рабочим профессиям. Мы ставим себе глобальную задачу — возродить уважение к людям труда. Несмотря на то что в нашем репертуаре спектакли про сталеваров, нефтяников, горняков, мы уверены, что каждый из них откликается не только в сердцах представителей рабочих профессий, но и офисных работников", — считает Пронина.

Своей основной аудиторией Театр Труда видит мужчин средних лет. По статистике, они не так активно ходят в театр, поэтому привлечь их — задача амбициозная, но вполне выполнимая, уверена директор.

"Не секрет, что мужчины редко ходят в театр по своей инициативе. Как правило, принимают решение о выборе спектакля и приобретают билеты женщины. Целевой аудиторией нашего театра мы видим мужчин в возрасте 35 плюс. Они идут к нам на репертуар и атмосферу. Изначально, конечно, было сложно, но мы видим, насколько увеличивается общий поток зрителей — и именно мужчин. Почти все зрители возвращаются к нам в театр вновь и приводят своих друзей", — отмечает Пронина.

Выросший из антрепризы при финансовой поддержке предприятий, которые хотят популяризировать труд своих работников, театр не забывает и о региональной аудитории.

"Все наши спектакли адаптированы под выездные площадки. Например, спектакль "Большая руда" выезжал в Оленегорский ГОК компании "Северсталь" и был очень тепло встречен. До такой степени, что зрители звонили потом в театр и благодарили", — рассказывает директор.