США покорил сибиряк, спасший двух собак из «ледяной ловушки» в Нью-Йорке

Американцы поразились смелым поступком сибиряка, который не испугался и прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти двух тонущих лабрадоров. Видео со спасением покорило США и попало в выпуски новостей.

Американское издание Good News Network опубликовало видеозапись спасения сибиряком попавших в смертельную опасность собак. Журналисты отметили, что Тимофей Юрьев оказался в нужное время в нужном месте и, в отличие от среднестатистических прохожих, был готов прыгнуть в воду, чтобы вызволить животных из «ледяной ловушки». Мужчина родился в Сибири, и его организм привык к холоду. Кроме того, 45-летний Юрий — опытный пловец и фридайвер, что сделало его «идеальным русским спасателем».



В начале недели он и его жена гуляли со своей собакой Кирой по Ирвингтонскому водохранилищу в Нью-Йорке. В какой-то момент Юрьев услышал со стороны водоема неистовый крик женщины и обнаружил, что два ее лабрадора выбежали на поверхность замерзшей воды и провалились сквозь лед.

«Мы слышали крик женщины. Первая (собака — прим.ред.) упала, а затем вторая упала. Они пытались выбраться, но лед ломался, и они не могли, и через некоторое время они просто перестали двигаться», — рассказал он в интервью CBS2.

Зная, что аварийно-спасательные службы не успеют вовремя прибыть на место, Юрьев немедленно снял одежду и начал практиковать дыхательные техники, которым сибиряка научил его дед. Женщина пыталась удержать его от погружения в воду, но Тимофей настоял на своем. Используя свои локти, чтобы прорваться сквозь замерзшую воду, он прокладывал путь через лед, пока не добрался до первой собаки. При этом Кира сопровождала его и показывала тонувшему щенку, чтобы он следовал за ней и ее хозяином. То же самое они проделали и со вторым щенком.

В интервью The Journal News покоривший США сибиряк объяснил, что у него на Родине есть всего два времени года: «большая зима и маленькая зима», поэтому, чтобы как-то развлекаться, многие там еще с детства привыкли к холодной воде. При этом Юрьев добавил, что он рад, что его навыки могут пригодиться в таких условиях — и он сделал бы это снова и снова, если бы пришлось.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8753260.html