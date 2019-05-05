СК РФ о катастрофе “Сухой Супер Джет”
22:27. 5 мая 2019 Просмотров - 223 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
СК РФ официально о катастрофе "Сухой Супер Джет" в аэропорту Шереметьево.
UPD от 23-30:
СК РФ обновил информацию по кол-ву погибших – погиб 41 человек.
Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненым данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек.
Информация на 22-00
По решению Председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.
На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых 2 детей.
Вскоре следователи приступят к опросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Будет изучена необходимая техническая документация. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.
Официальный представитель СК РФ С.Петренко
https://sledcom.ru/news/item/1348829/ – цинк
Горячие линии.
8 800 775 17 17«Горячая линия» МЧС России
8 815 2 399 999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
8 495 232 65 40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU −1492 Международного аэропорта Шереметьево
Погибший бортпроводник Максим Моисеев. До последнего помогал пассажирам спасаться с горящего самолета
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3144289
Отмечают, что большую роль в спасении пассажиров сыграли бортпроводницы Татьяна Касаткина и Ксения Фогель.
Пилоты Денис Евдокимов и Максим Кузнецов покинули самолет последними.
Официальный список погибших будет обнародован позднее.
По поводу причин аварии.
1. Указывается, что первопричиной была попавшая в самолет молния на высоте свыше 2000 метров, которая привела к выходу из строя сложной электроники самолета и возвращению машины в аэропорт. Пилоты, по сути, были вынуждены сажать машину в чрезвычайно сложных условиях.
2. Во время посадки самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу в результате чего произошел надлом шасси и пробитие крыла, что в свою очередь привело к возгоранию двигателя и гибели части пассажиров в хвостовой части самолета (отравление угарным газом).
3. Ряд источников указывают на то, что при эвакуации некоторые пассажиры нарушали инструкции по безопасности (те самые, которые перед взлетом обычно зачитывают стюардессы и которые слушают краем уха и которые повторяли пилоты во время экстренной посадки) и эвакуировались вместе с вещами, что могло создавать помехи при эвакуации пассажиров.
4. Самолет был новый – произведен в 2018 году. Машина вряд ли подлежит восстановлению.
5. Аэропорт Шереметьево после катастрофы частично возобновил работу.
Видео из салона во время посадки.
Момент удара, после которого начался пожар.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4967846.html
“3. Ряд источников указывают на то, что при эвакуации некоторые пассажиры нарушали инструкции по безопасности (те самые, которые перед взлетом обычно зачитывают стюардессы и которые слушают краем уха и которые повторяли пилоты во время экстренной посадки) и эвакуировались вместе с вещами, что могло создавать помехи при эвакуации пассажиров.”–но хохлу хоть на голове кол теши, на то он и хохол.)))
Весь эконом класс сгорел, людей жаль, у них шансов почти не было. Сутолока при эвакуации конечно сыграла свою роль, пожарные чуть запоздали и в итоге половина пассажиров погибла. Но главную роль в гибели пассажиров сыграла ущербная конструкция суперджета по образцу Боингов и аэрбасов.