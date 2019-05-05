Главная » Невероятное в мире, События

СК РФ о катастрофе “Сухой Супер Джет”

22:27. 5 мая 2019 Просмотров - 223 2 коммент. Опубликовал:


СК РФ официально о катастрофе "Сухой Супер Джет" в аэропорту Шереметьево.

UPD от 23-30:
СК РФ обновил информацию по кол-ву погибших – погиб 41 человек.

Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненым данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек.

Информация на 22-00

По решению Председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.

На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых 2 детей.

Вскоре следователи приступят к опросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Будет изучена необходимая техническая документация. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.

Официальный представитель СК РФ С.Петренко

https://sledcom.ru/news/item/1348829/ – цинк

Горячие линии.

8 800 775 17 17«Горячая линия» МЧС России
8 815 2 399 999«Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Мурманской области
8 495 232 65 40«Горячая линия» для родственников пассажиров рейса SU −1492 Международного аэропорта Шереметьево


Погибший бортпроводник Максим Моисеев. До последнего помогал пассажирам спасаться с горящего самолета
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3144289


Отмечают, что большую роль в спасении пассажиров сыграли бортпроводницы Татьяна Касаткина и Ксения Фогель.
Пилоты Денис Евдокимов и Максим Кузнецов покинули самолет последними.

Официальный список погибших будет обнародован позднее.

По поводу причин аварии.



1. Указывается, что первопричиной была попавшая в самолет молния на высоте свыше 2000 метров, которая привела к выходу из строя сложной электроники самолета и возвращению машины в аэропорт. Пилоты, по сути, были вынуждены сажать машину в чрезвычайно сложных условиях.
2. Во время посадки самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу в результате чего произошел надлом шасси и пробитие крыла, что в свою очередь привело к возгоранию двигателя и гибели части пассажиров в хвостовой части самолета (отравление угарным газом).
3. Ряд источников указывают на то, что при эвакуации некоторые пассажиры нарушали инструкции по безопасности (те самые, которые перед взлетом обычно зачитывают стюардессы и которые слушают краем уха и которые повторяли пилоты во время экстренной посадки) и эвакуировались вместе с вещами, что могло создавать помехи при эвакуации пассажиров.
4. Самолет был новый – произведен в 2018 году. Машина вряд ли подлежит восстановлению.
5. Аэропорт Шереметьево после катастрофы частично возобновил работу.


Видео из салона во время посадки.


Момент удара, после которого начался пожар.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4967846.html

Метки: авиация, катастрофы, Москва, следственный комитет, шереметьево

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пилот Денис Евдокимов о том, как сажал "Сухой Супер Джет"
Пилот Денис Евдокимов сажавший "Сухой Супер Джет" в аэропорту "Шереметьево" рассказывает ... снимает часть вопросов по обстоятельствам катастрофы. По остальным стоит ждать выводов... данным СК РФ в результате катастрофы погиб 41 человек https://colonelcassad...
9/11 - Обсуждение и выводы из статьи в „Открытом журнале химической физики”
... исследованных образцах пыли из катастрофы WTC были обнаружены красно-серые...характеру высокоэнергетического «супертермита» в сухом состоянии.«Супер-термитные электрические спички» были ...термитный материал в пыли из катастрофы Всемирного Торгового Центра 11....
Правда нашего земледелия
...только складируется и создаёт экологические катастрофы в зонах промышленного животноводства. ...технология переработки свежего навоза в сухие гранулированные органо-минеральные удобрения (... и почву. Есть даже такие супер-травы. Например, мискантус китайский –...
Подборка материалов из соцсетей: Форма воды, западные сериалы и телеканал Карусель
...9 Сила образа важнее сухой логики10 Профессионально торгуем смертью11...на необитаемом острове. После катастрофы яхты в спасательной шлюпке ...добра и зла. Сериал «Супер гёрл» Главной героиней является...злодеев. Под итог сериал «Супер гёрл» нацелен на: пропаганду...
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
...битв, Изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их ...меня породил тот знаменитый гугловский супер-компьютер, который совсем недавно ..., что в сети правит сухая рациональность и логика. Теперь ... и уютом. Приятный запах сухих трав, мёда и древесины ...
Новости Украины и Новороссии 29 июля 2017
... заблуждение — что он сможет выйти сухим из воды.— На ваш взгляд... | Источник: news-front.info Гуманитарная катастрофа на Украине. Инфографика Обстрел карателями... российском Крыму. «Ребятки, здесь все супер», — говорит своим подписчикам житель Днепропетровска...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12819 11029
    Ирбис 6 мая 2019 в 10:22

    “3. Ряд источников указывают на то, что при эвакуации некоторые пассажиры нарушали инструкции по безопасности (те самые, которые перед взлетом обычно зачитывают стюардессы и которые слушают краем уха и которые повторяли пилоты во время экстренной посадки) и эвакуировались вместе с вещами, что могло создавать помехи при эвакуации пассажиров.”–но хохлу хоть на голове кол теши, на то он и хохол.)))

    Ответить
       
  • 8821 6457
    Sergeev 6 мая 2019 в 10:48

    Весь эконом класс сгорел, людей жаль, у них шансов почти не было. Сутолока при эвакуации конечно сыграла свою роль, пожарные чуть запоздали и в итоге половина пассажиров погибла. Но главную роль в гибели пассажиров сыграла ущербная конструкция суперджета по образцу Боингов и аэрбасов.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)