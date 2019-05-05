Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 мая 2019

Турция предложила России соглашение по курдскому району Сирии

Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Reuters. «Ранее договоренность заключалась в том, что мы остановились в Телль-Рифаат, но если эти атаки продолжатся, это может быть пересмотрено. Мы обсуждаем это с Россией», — заявил Октай. Участником обсуждения также является Иран, добавил он. При этом дискуссия ведется в рамках признания территориальной целостности Сирии. Вице-премьер подчеркнул, что Турция будет продолжать удары по курдским силам вплоть до «ликвидации угрозы», передает Yenisafak. Он напомнил об успешном проведении операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» для борьбы с курдами. «мы по-прежнему защищаем свои интересы. В этом отношении мы не получаем разрешений ни от кого… Турецкие военные продолжат операции вдоль своей границы, пока угроза полностью не исчезнет», — подчеркнул он. 4 мая стало известно, что в столкновения турецкой армии с отрядами Рабочей партии Курдистана на границах с Сирией и Ираком погибли четверо турецких военных, еще двое получили ранения. В тот же день источник РИА Новости в оппозиционной правительству Асада Свободной сирийской армии (ССА) сообщил, что Турция вместе с ССА готовит военную операцию для установления контроля над Телль-Рифаатом. «Турецкая армия и ССА готовятся начать в ближайшие часы военную операцию в Тель-Рифъат, после экстренного собрания, которое состоялось ранее», — говорил собеседник агентства. Операция «Оливковая ветвь», проведенная на севере Сирии в январе 2018 года, затрагивала районы вокруг курдского Африна и сам город. Целью операции называлось создание буферной зоны на границе двух стран. В день начала боевых действий в Африне, российское Минобороны заявило о выводе российских военных из этой зоны и передислокации их в в район Телль-Аджар безконфликтной зоны Телль-Рифаат. Сам Телль-Рифаат оказался вне зоны боевых действий. Этот город расположен в 40 км к северу от Алеппо. Читайте также: Лукашенко ответил литовским русофобам

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Наступление на Триполи. 05.05.2019

Коротко по ситуации вокруг Триполи.1. Наступление ЛНА на Триполи как заглохло в середине апреля, так и не смогло к началу мая изменить динамику развития событий. Контрнаступления правительственных войск из района Свани смогло сбить темп лобового наката на Триполи и вынудило Хафтара бросить часть сил на укрепление обнаженного фланга, что привело к многонедельным позиционным боям в районе Свани, международного аэропорта Триполи, Азизии и дороги от Гарьяна к аэропорту. Несмотря на ввод в бой резервов с обеих сторон, а также активное использование артиллерии и авиации, существенного прогресса не удалось добиться ни одной из сторон, но в стратегическом смысле эти недели остались скорее за Сараджем – был сорван план стремительного занятия Триполи и события перешли к долгоиграющему конфликту, который по ряду причин не совсем выгоден Хафтару и тем, кто стоит за ним.Переломить ход событий в свою пользу ЛНА сможет, если вернет контроль над Азазией и захватит Свани, что обезопасит уязвимый фланг и позволит не только бросить больше сил на Ярмук и Айн-Зару, но и развить наступление к побережью, чтобы отрезать Завию и Сиди-Билал.Правительственные войска в свою очередь будут стремиться к сковыванию сил ЛНА боями в районе аэропорта и дороги Гарьян-Карс-бин-Гашир. Окружить ударную группировку ЛНА у них вряд ли получится – задача состоит скорее в выигрыше времени.2. К югу от Триполи войска Хафтара остановлены в 20-25 километрах от столицы – чуть южнее лагеря Ярмук и чуть южнее района Айн-Зара, которые несколько раз переходили из рук в руки, но и здесь правительственные войска смогли сохранить целостность оборонительного построения. Просачивания мотопехоты ЛНА к южным окраинам города и к Таджуре были ликвидированы. Также стоит отметить, что на начало мая Триполи сохраняет сообщение вдоль побережья с Мисуратой на востоке и Завией на западе, а также сохраняет контроль над военно-морской базой Сиди-Билал. Нет существенных изменений и на фронте под Сиртом, разве что стоит отметить, что к югу от Сирта отряды ИГИЛ постоянно атакуют отдаленные позиции ЛНА, убивая военных и гражданских, а также захватывая трофеи. ИГИЛ в данном случае играет скорее на стороне Сараджа.3. К маю уже вполне понятно, что Хафтара косвенно поддерживают – Франция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия. Сараджа поддерживают Италия, Турция, Катар. Россия официально дистанцируется от прямой поддержки Хафтара, но за счет поставок оружия, ее обычно записывают в первый лагерь.В результате, образовался не только позиционный клинч в районе ливийской столицы, но и своеобразный международный клинч связанный с Ливией, когда переплетение интересов различных региональных игроков создает крайне запутанную конфигурацию конфликта. С военной точки зрения Хафтар сохраняет преимущество в живой силе, технике и финансовых резервах (за счет контроля над нефтедобычей). Но при этом часть сил ЛНА разбросана по всей Ливии, охраняя занимаемые города, нефтяные поля и прибрежные терминалы. Соотношение сил в районе Триполи не столь несоразмерно, так как Сарадж имеет возможность сосредоточить практически все боеспособные силы для обороны Триполи, а Хафтар действует лишь частью сил, при этом определенный процент из них составляют различные ополченцы из лояльных ЛНА городов. Кроме того, сохраняя контроль над портом Триполи и дорогой на Мисурату, Сарадж имеет возможность получать подкрепления, в том числе и извне.4. Затягивание позиционных боев к югу от Триполи и отсутствие прогресса говорят о том, что операция Хафтара вошла в стадию насыщения и ему требуется перегруппировка сил.В текущей конфигурации ударной группировки ему будет трудно добиться решительного прогресса. На этом фоне будет усиливаться влияние внешних факторов, так как часть стран ЕС давят на Хафтара с требованием остановить операцию и перейти к переговорам. Разумеется, Франция всеми силами препятствует выработке единой европейской позиции по этому вопросу, но возможности Макрона по оттягиванию неизбежного не безграничны – рано или поздно издержки связанные с поддержкой боев к югу от Триполи могут оказаться неприемлемыми.5. Гуманитарная ситуация в южных районах Триполи близка к катастрофической – число беженцев с начала боев уже превысило 30 000 человек, продолжается разрушение жилого фонда и инфраструктуры, есть перебои со светом и водоснабжением, школы частично не работают. Разумеется, Сарадж использует эти факты для обвинений в адрес Хафтара, который позиционировал себя как защитник Триполи от разгула "банд демократов".

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Бой у авиабазы Менаж. 04.05.2019

Вчера во второй половине дня боевики ССА при поддержке частей 1-й турецкой армии начали атаку в направлении авиабазы Менаж (является часть курдского анклава в Таль-Рифате) с целью "изгнания террористических элементов из арабских населенных пунктов".Последние 2 дня перед атакой в районе Азаза фиксировались механизированные колонны турецкой армии – различные ББМ, САУ, грузовики + многочисленные тачанки подконтрольных Турции боевиков.После артподготовки с использованием САУ "Фиртина", пехота боевиков на тачанках и легкой бронетехнике при поддержке турецких вертолетов заняла 3 населенных пункта, но вследствии сопротивления курдов и большого кол-ва мин на этом направлении, ночью боевики отошли на исходные позиции. Турки заявляют, что целью было изгнание курдов из этих поселков и поскольку цель была достигнута, войска вышли из поселков и расположились на окраинах, чтобы избежать ночных нападений и подрывов СВУ.Курды заявляют, что противник потерял около 30 человек убитыми и ранеными в ходе продвижения.Сообщается о гибели 3х турецких солдат. Турки заявляют, что в ходе операции к северу от Таль-Рифата убиты 28 курдских террористов YPG. Стоит помнить, что обе стороны любят преувеличивать потери оппонентов.

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Обстановка в Сирии обостряется: боевики накапливают большие силы для наступления

По сообщениям местных жителей за последние 3 дня (начиная с 1 мая) в Эль-Латамну прибыли несколько сотен боевиков террористических группировок «Хайат-Тахрир-аш-Шам», «Хорас-ат-Дин» и «Ансар-Таухид». У них на вооружении имеются пикапы с пулеметами и минометы. Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник. В общении с местными жителями члены бандформирований не скрывают, что готовится крупное наступление на Хаму. Также отмечается большое скопление боевиков «Исламской партии Туркистана» и «Хурас-Адин» в районе Кафер-Зайта. Вчера (3 мая) в сторону позиций террористов, расположенных на высоте Хасса-Ят (на северо-западе Хамы), проследовало 3 реактивные установки залпового огня «Град» и одна грузовая машина с боеприпасами. На этих позициях уже находится много артиллерии террористов. Отсюда совершаются обстрелы населенных пунктов Мхарда, Аскельбия, Альхам-Миет и Тель-Мельх, из-за которых гибнет много мирных жителей. Сегодня ночью (4 мая) в Альх-Вейз (на северо-западе провинции Хама) прибыла большая колонна техники группировки «Хайат-Тахрир-аш-Шам». Кроме пикапов с пулеметами у террористов были 7 танков. Эти приготовления террористов подтверждают информацию о подготовке ими наступления в провинции Хама. Читайте также: Россия начала операцию по принуждению Киева к миру * запрещенные в РФ террористические группировки

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