Русские должны убраться из Венесуэлы
19:00. 5 мая 2019 Просмотров - 133 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
После провала очередной попытки военного переворота в Венесуэле, как обычно начались поиски виноватых. Россия оказалась главным виноватым в том, что Мадуро никуда не уходит.
«Русские должны убраться [из Венесуэлы]. Президент [США Дональд Трамп] выразил это предельно четко, сказав, что русские должны это сделать" (с) глава Госдепа Майк Помпео
Вслед за угрозами из Вашингтона, Гуайдо также признал, что переворот провалился, потому что военные не поддерживают демократию, а поддерживают Мадуро. Никогда такого не было и вот опять.
Список виновных в провале "операции Свобода" ныне выглядит так:
1. Россия
2. Куба
3. Министр обороны Венесуэлы
Никчемность самого Гуайдо и его хозяев, мейнстримовые СМИ по понятным причинам не упоминают. Про массовую поддержку Мадуро беднотой они также по понятным причинам молчат – надо лепить картинку "народ против тирана".
Стоит напомнить, что не так давно министр обороны Британии уже призывал Россию убраться и заткнуться. Но убраться пришлось ему самому. Так что еще посмотрим, кому придется убраться из Венесуэлы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4967169.html
И военные должны убраться. Должны остаться только нефть и бардак.
Только в бардаке можно заботиться о людях, если у них есть нефть.
США могут уже убираться из Украины. Денюх больше нети наши пошли.
Давайте мальчишки, давайте миленькие. Вас ждали. Это правда.