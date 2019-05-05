Русские должны убраться из Венесуэлы

После провала очередной попытки военного переворота в Венесуэле, как обычно начались поиски виноватых. Россия оказалась главным виноватым в том, что Мадуро никуда не уходит.Вслед за угрозами из Вашингтона, Гуайдо также признал, что переворот провалился, потому что военные не поддерживают демократию, а поддерживают Мадуро. Никогда такого не было и вот опять.Список виновных в провале "операции Свобода" ныне выглядит так:1. Россия2. Куба3. Министр обороны ВенесуэлыНикчемность самого Гуайдо и его хозяев, мейнстримовые СМИ по понятным причинам не упоминают. Про массовую поддержку Мадуро беднотой они также по понятным причинам молчат – надо лепить картинку "народ против тирана".Стоит напомнить, что не так давно министр обороны Британии уже призывал Россию убраться и заткнуться. Но убраться пришлось ему самому. Так что еще посмотрим, кому придется убраться из Венесуэлы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4967169.html