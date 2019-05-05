Россия возвращается в элиту двигателестроения
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Авиастроительная корпорация «Иркут» получила два первых отечественных двигателя ПД-14 и вместе с тем начато серийное производство двигателя «первого этапа» для истребителя нового поколения Су-57. Эти события значат ни много ни мало, а возвращение России в мировую элиту двигателестроения. С кем нам там предстоит конкурировать и почему именно по умению делать двигатели сегодня судят об уровне технологического развития стран – расскажем в этом выпуске.
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Медсестра возвращается в элиту богоподобных, когда после обеда ставит капельницу.
Но она и раньше ставила. Но это не важно. Хочется ее подбодрить и выступить.