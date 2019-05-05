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Россия возвращается в элиту двигателестроения

20:11. 5 мая 2019 Просмотров - 128 Один комментарий Опубликовал:

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Авиастроительная корпорация «Иркут» получила два первых отечественных двигателя ПД-14 и вместе с тем начато серийное производство двигателя «первого этапа» для истребителя нового поколения Су-57. Эти события значат ни много ни мало, а возвращение России в мировую элиту двигателестроения. С кем нам там предстоит конкурировать и почему именно по умению делать двигатели сегодня судят об уровне технологического развития стран – расскажем в этом выпуске.

Текст выпуска и все ссылки: www.время-вперед.рус/

Ролик про героев: https://youtu.be/Nj1ftrz3068

О Клубе «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

Время-вперёд! №342 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/e8LoW-iEuMg

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e8LoW-iEuMg

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 514 342
    чужой 5 мая 2019 в 21:12

    Медсестра возвращается в элиту богоподобных, когда после обеда ставит капельницу.
    Но она и раньше ставила. Но это не важно. Хочется ее подбодрить и выступить.

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