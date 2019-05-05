Рафинированное масло – это близко к жидкому пластику

Удивительно! Что-то лет пять назад меня подтолкнуло отказаться от рафинированного масла в пользу неочищенного. Со здоровьем хуже не стало, а к запаху подсолнечника быстро привык.



И вот – научное обоснование тому решению. Уж не знаю, благодаря чему оно тогда было принято…

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Как долго вы находились в неведении?

Сегодня о продукте-убийце, который активно рекламируется и почти повсеместно употребляется. Для нашего организма этот продукт по молекулярному составу почти НЕ ОТЛИЧАТСЯ ОТ ПЛАСТИКА.

Речь идёт о рафинированном масле. Без эмоций. Только факты.

Способ изготовления:

1. Экстракция. Сейчас семечку никто не отжимает. Сырьё заливают экстрагентом-растворителем, например, гексаном. Википедия вам в помощь. Даже не буду пугать ядовитостью этого растворителя-наркотика. Пугайтесь сами. Несмотря на всё выпаривание – гексан в масле остаётся.