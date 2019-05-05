Рафинированное масло – это близко к жидкому пластику
Удивительно! Что-то лет пять назад меня подтолкнуло отказаться от рафинированного масла в пользу неочищенного. Со здоровьем хуже не стало, а к запаху подсолнечника быстро привык.
И вот – научное обоснование тому решению. Уж не знаю, благодаря чему оно тогда было принято…
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Как долго вы находились в неведении?
Сегодня о продукте-убийце, который активно рекламируется и почти повсеместно употребляется. Для нашего организма этот продукт по молекулярному составу почти НЕ ОТЛИЧАТСЯ ОТ ПЛАСТИКА.
Речь идёт о рафинированном масле. Без эмоций. Только факты.
Способ изготовления:
1. Экстракция. Сейчас семечку никто не отжимает. Сырьё заливают экстрагентом-растворителем, например, гексаном. Википедия вам в помощь. Даже не буду пугать ядовитостью этого растворителя-наркотика. Пугайтесь сами. Несмотря на всё выпаривание – гексан в масле остаётся.
2. Рафинация. От чего очищают? От всех полезных веществ, ради которых имеет смысл выращивать семечки на масло: лецитин, хлорофилл, витамин Е и минералы.
3. Очищение. Воздействие щелочным раствором – едким натром.
4. Обесцвечивание. Диатомовой землёй. Или водяным паром под вакуумом.
5. Фильтрация. Тут масло теряет каротин и другие остатки полезных веществ.
6. Дезодорирование. Дезодорацию проводят в вакууме острым паром. Процесс продолжается 45 мин, температура масла на выходе +230 °С. Демаргаринизация.
И вот это разливают по бутылкам и называют маслом 128552;
Про уловки рекламистов и маркетологов, позволяющие впаривать это населению, даже говорить не буду.
РАФИНИРОВАННОЕ МАСЛО ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЕ ПОЧТИ НЕ ОТЛИЧАТСЯ ОТ ПЛАСТИКА! В процессе такой «очистки» происходит ломка и перекручивание молекул жирных кислот, что приводит к созданию молекул – уродов – трансизомеров жирных кислот, или – трансжиров.
Рафинированные масла содержат до 25% трансжиров! Этих веществ в природе не существует! Поэтому организм не знает, как с ними справиться и не может вывести их наружу. С годами они накапливаются и создают большие проблемы владельцу организма: трансжиры чрезвычайно токсичны и порождают тяжкие последствия – стресс, атеросклероз, ишемию, болезни сердца, рак, гормональные сбои (к примеру – ожирение) и т. д.
А потом говорим – болезни помолодели. Всё просто.
Добавлю немного про людей, которые честно заморочены рекламой, и говорят "запах не нравится". Это страшно. Это как… из фильмов про техногенное будущее, где аромат травы называется вонью, запах дождя – плесенью, а свет солнца – нестабильным вредным освещением.
Выход есть! Старайтесь использовать только сыродавленные масла. Лучше приобретать их у небольших частных маслозаводов, у знакомых фермеров и ремесленников. Такое масло стоит несколько дороже, но помните, что иначе Вы экономите на своём здоровье! К тому же тем самым Вы поддержите ответственных добросовестных людей, а не корыстных производителей-гигантов.
Что касается вопроса о запахе, то подберите для себя наиболее приятные масла для заправки и для жарки. Ведь не одним подсолнечным маслом живы! Легко можно найти в продаже льняное, рапсовое, рыжиковое, кукурузное, оливковое, кокосовое (не путать с вредным пальмовым!), кунжутное, горчичное масла. Поэкспериментируйте с ними и Вы откроете для себя новый вкус привычных Вам блюд.
Через еду очень просто управлять обществом. Вкусовые пристрастия делают человека слабым и зависимым. Контроль над базовыми продуктами, без преувеличения, даёт контроль над идеологией общества
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Источник.
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Неочищенное масло прогоркает быстро Поэтому долго не хранится Её употребляют свежее потом она начинает пенится Не из за прихоти стали очищать масло,а из необходимости
Да, но только от прямых солнечных лучей, воздуха и пережигания. При этом становясь ядовитым.