Прогулка по Калининграду
Во время поездки в Калининград, помимо встречи с общественностью и записи программ, мне показали и сам город, и Калининградскую область.
Там много интересного, есть что посмотреть, и о чем задуматься.
Предлагаю вашему вниманию экспромт-ролик о красотах и достопримечательностях Калининградской области.
Конечно, лишь об их малой части…
Хронометраж:
00:22 — Балтийск. Памятник императрице Елизавете Петровне
01:05 — О Калининградском «Керченском проливе» и янтаре
05:04 — Замок Вальдау. О методах сохранения картофеля и средневековых пиршествах
09:05 — Русский подход к чужим памятникам – калининградский пример
11:15 — Чьи имена выбиты на немецких памятных плитах на Интернациональном мемориальном кладбище Калининграда
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103395