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Операция «Звёздочка». Сильные духом. Выпуск 11

09:48. 5 мая 2019 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Весной 1944-го всем стало ясно – мы непременно додавим гитлеровскую гадину. Понимали это и фашисты, закрепившиеся на захваченных территориях Советского Союза. В оккупированном Полоцке немцы долгое время не обращали внимания на воспитанников детского дома №1. Впрочем, деланое безразличие не могло обмануть его директора – Михаила Степановича Форинко – руководителя подпольной группы «Бесстрашные».

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5Ctx8l1MNMA

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