Новости Украины и Новороссии 05 мая 2019
- 10:11 Порохоботы бранятся.
- 08:00 Восстание в Одессе: штурм УВД и забившиеся в угол «майдановцы».
- 05:54 «Бессмертный полк Украины»: 7 мая украинцы смогут принять участие в акции «Диктант Победы».
- 05:30 Коломойский теряет контроль над Зеленским.
- 05:00 Штаты ставят Зеленскому пугающие задачи.
- 04:00 Украинство, как идеология: куда могут привести Россию либералы.
- 01:51 Mocквич и лeтaющий пeльмeнь.
- 00:53 10 способов эмигрировать в Норвегию.
- 00:30 Зеленский требует инаугурацию (ДОКУМЕНТ).
- Вчера 23:56 Ляшко рассказал, какие вопросы хочет задать Зеленскому.
- Вчера 22:25 В Раде рассказали, о чём Зеленский говорил с депутатами.
- Вчера 22:05 Чревато проблемами для всего мира: В Госдуме прокомментировали появление нацистского флага на позициях ВСУ.
- Вчера 21:10 Mы пoйдeм дpyгим пyтeм?.
- Вчера 20:21 В Госдуме оценили планы Зеленского ответить на выдачу российских паспортов.
Порохоботы бранятся
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Восстание в Одессе: штурм УВД и забившиеся в угол «майдановцы»
Одесский журналист Юрий Ткачёв на страницах личного блога рассуждает о том, почему на самом деле не началось восстание после Одесской Хатыни.
«Можно задаться вопросом: почему же даже после 2 мая в Одессе не началось восстание, которого некоторые так ждали в марте и апреле?
Техническая и физическая возможность для этого была. Это доказано событиями 4 мая, когда «куликовцы» успешно взяли штурмом городское управление тогда ещё милиции, чтобы вызволить своих задержанных товарищей. Отмечу, произошло это вообще без какой-либо координации кем-то — стихийно просто собрались примерно полторы тысячи человек и заняли здание.
Если бы в тот момент был дан сигнал к восстанию, или если бы хотя бы даже эти люди, да что там, малая их часть вооружились…
Очень показательна в этой ситуации реакция «майдановцев», которые сегодня уверяют нас, что 2 мая они убивали людей ради того, чтобы «тут не было ОНР» (Одесской Народной Республики, – прим. РВ). Так вот, 4 мая, когда всё, повторюсь, шло по сценарию, который реально мог к этому привести, они предпочли отсиживаться в огурцах. Я лично присутствовал на Преображенской, и могу привести достаточно детальный хронометраж случившегося: УВД было захвачено около 16:00. Около 16:30 начали отпускать задержанных.
Около 17:00 майдан объявил мобилизацию у Дюка. В 18:37 (!) там было около полусотни человек, и освобождать УВД они не спешили. Около 19:45 (!!!) «куликовцы» освободили своих, покинули здание УВД и просто разошлись по домам. И лишь после этого, когда угрозы восстания уже не существовало, к Дюку стали стекаться активисты, которые в 21:33 прошлись маршем по Ришельевской.
Понимаете? В ситуации, в которой реально могло начаться восстание, они предпочли не рыпаться. Понимали, на чьей стороне реальная сила.
Почему же тогда восстание всё-таки не началось? По той же причине, по которой оно не началось ранее.
Одесса — не Крым. И даже не Донбасс, имеющий общую границу с Россией. И не только в границе даже дело, а в экономическом укладе. Даже в условиях непризнанной республики можно попытаться запустить экономику, основанную на промышленности.
Хотя опыт ДНР и ЛНР показывает, что сделать это в полном масштабе очень непросто, и результат будет по крайней мере в первые годы скромным. Экономика Одессы имеет другую структуру — транспортно-логистическую. Даже промышленность сильно завязана на логистику — тот же Припортовый завод, например.
Донецк и Луганск способны выжить в условиях непризнанной республики. Не процветать, конечно, но выжить. Одесса — нет. А другого варианта нам не предлагалось. Нам и такого не предлагалось.
Тем более — в статусе анклава (движения в других городах к тому моменту были уже подавлены давно и прочно).
Было понятно, что судьба Одессы решается не в Одессе. И пытаться решить её в Одессе — лишь пожертвовать Одессой без всякой надежды на результат. А любой, даже самый пророссийский и пропутинский одессит — прежде всего одессит, и для него жертва в виде Одессы не оправдывает вообще ничего.
И в этом, кстати, ключевое отличие нас от майдановцев. Потому что майдановские «одесситы» жертвовать Одессой ради Украины готовы охотно и с радостью. Как они пожертвовали ей весной 2014 года, и в особенности 2 мая».
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«Бессмертный полк Украины»: 7 мая украинцы смогут принять участие в акции «Диктант Победы»
7 мая в 14:00 украинцы смогут подключиться к акции «Диктант Победы» — это исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны.
Как сообщили «Русской Весне» в Едином координационном центре «Бессмертный полк Украины» со ссылкой на организаторов мероприятия, диктант проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.
Участие в диктанте является добровольным и бесплатным. Подключиться к акции украинцы смогут в онлайн-режиме:
«Вариант заданий для онлайн-участников появится на официальном сайте акции 7 мая в 14:00, — сообщили организаторы. — Время выполнения заданий участниками диктанта — 45 минут. Общее время проведения диктанта, включая инструктирование участников и сбор работ — 60 минут».
Задачами диктанта являются:
— предоставление возможности участникам диктанта получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны;
— поощрение участников диктанта, показавших наиболее высокий уровень исторической грамотности при выполнении заданий;
— получение объективной информации об уровне исторической грамотности российского общества с целью выработки конкретных мер по улучшению ситуации в данной сфере;
— привлечение внимания общественности и средств массовой информации к проблеме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.
Помимо Украины, в акции «Диктант Победы» примут участие жители Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Германии, Дании, Израиля, Казахстана, Китая, Молдовы, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Чехии и других стран.
Подробнее — на сайте polkua.com.
Напомним, что 9 мая в городе-герое Киеве под лозунгом «Никто не забыт. Ничто не забыто» пройдёт «Бессмертный полк».
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Коломойский теряет контроль над Зеленским
Украинские политологи уверены: олигарх Коломойский не может контролировать действия недавно избранного президента Владимира Зеленского.
Так, Сергей Балашко заметил, что риторика Зеленского меняется и звучит по-настоящему антироссийской. Коломойский, напротив, держался относительно пророссийской позиции.
Политолог считает, что на нового президента сильнейшее влияние оказывает Виктор Пинчук — олигарх, состоящий в родственных связях с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой.
Не исключено, что через Пинчука Зеленский планирует вести дела с украинскими политиками, пришедшими к власти после Майдана, и международным истеблишментом.
Вероятнее всего, Зеленский возьмет курс именно на Запад.
Это не входит в интересы Коломойского, т. к. в такой ситуации он лишится всех инструментов влияния.
Зеленский до сих пор остается темной лошадкой, причем даже для тех, кто его продвигал. Вполне возможно, новый президент пытается выглядеть обособленным от влиятельного бизнесмена.
Одним из предвыборных обещаний было как раз победить «коррумпированную олигархическую верхушку, разваливающую экономику страны».
Конечно, открытой связи олигарха, проживающего в Израиле, и Зеленского нет. Сам Коломойский отрицает, что вкладывал деньги в кандидата, рассчитывая на последующую лояльность.
Однако ведущие политологи считают, что было именно так. Ведь ранее бизнесмен заявлял, что в случае победы Зеленского обязательно вернется в страну и сможет «консультировать президента в чем-то».
О связях олигарха с Зеленским заявлял и бывший президент Украины Петр Порошенко после окончания первого тура голосования.
Связь действительно прослеживается. Юмористическая передача «Квартал 95» идет по телеканалу «1+1», принадлежащему Коломойскому.
Сериал «Слуга народа: история будущего президента» с Зеленским в главной роли также демонстрировали на этом канале. А в Новогоднюю ночь, отодвинув поздравление президента, на «1+1» выступил Зеленский, объявивший о начале предвыборной гонки и поздравивший с Новым годом.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Штаты ставят Зеленскому пугающие задачи
Первые задачи от США: чем займётся президент Зеленский.
Остаётся всё меньше сомнений в том, что перед новоиспеченным президентом Украины Владимиром Зеленским ставят задачу прекратить уничтожение государства коррупционерами изнутри. Все его высказывания и озвученные планы говорят о том, что Незалежная продолжит потакать США.
Это предположение подтверждает хотя бы сообщение, накануне официально опубликованное посольством Украины в Соединенных Штатах. В нем говорится о том, что Вашингтон надеется на команду Зеленского. От шоумена ждут, что после инаугурации он доведет до ума антикоррупционную реформу, обеспечит экономическую и политическую стабильность в государстве.
В настоятельном месседже Владимиру Зеленскому тонко намекнули о том, как ему следует вести переговоры с Россией. Согласно публикации, ему необходимо продолжить борьбу с Москвой, где Вашингтон встанет на защиту Киева.
Причем обострения отношений России и Украины стоит ожидать в «нормандском формате». По словам советника Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александра Данилюка, в первую очередь КВНщик займется именно «разрешением» ситуации на бывшем юго-востоке страны.
«Для нас тут важно не то, как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом. Это важный шаг, чего ожидали избиратели, чтобы мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны», — заявил он.
Под словами «наполнить ее смыслом» Данилюк, вероятнее всего, имеет в виду обвинения в адрес России. Владимиру Зеленскому выгодно продолжить антироссийскую истерию, чтобы не стать «белой вороной» в правительстве. Ради того, чтобы укрепить свою позицию, он не откажется от клеветы в сторону Москвы.
И очевидно, что в ближайшие пять лет мирно ситуация на Донбассе так и не решится. Обстановка на юго-востоке Украины не интересует официальный Киев. Зеленскому и его команде выгодно прислуживать США и пользоваться конфликтом в своих интересах. Об этом говорят все последние заявления Зеленского и его команды.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Украинство, как идеология: куда могут привести Россию либералы
Известный журналист Андрей Медведев рассказал, чему учит россиян трагедия в одесском Доме профсоюзов.
«Конечно, именно события 2 мая стали переломной точкой украинской гражданской войны. Потому что именно в те дни стало ясно — сторонникам Майдана можно всё. Убивать, сжигать заживо, добивать, издеваться, смеяться над смертью «неправильных людей» и им за это не будет ничего.
Помните, как страшно кричала женщина из окна, ей ломали спину, и душили её шнуром? А парень на лестнице Дома Профсоюзов, в очках, который сожженными руками обхватил сожженную голову? Ещё была версия, что ему прямо на голову вылили горючую смесь. Помните эти кадры? Убийцы до сих пор на свободе.
Это всё была такая большая отмашка украинской майданной власти своим сторонникам — убивайте кого хотите, сколько хотите и где хотите. Можно. Нужно.
Но несколько за эти 5 лет подзабылось вот что.
Как радостно, с каким воодушевлением бойню в Одессе встретила украинская либеральная интеллигенция. Вся эта киевская и одесская тусовочка людей со светлыми лицами. Убийство людей фактически транслировали в прямом эфире.
Нацистская дрянь, депутат Гончаренко вел стрим из Дома Профсоюзов, и потом в эфире у Шустера рассказал, что лагерь антимайдана ликвидирован. Радость и аплодисменты в студии. В это время толпа добивает выживших защитников.
Ни один деятель культуры, ни один модный блогер и журналист, ни один активист Майдана бойню не осудил.
Ещё раз. Ни один. Те, кто не одобрили открыто, просто промолчали.
Есть характерное интервью Валерия Хаита, известного юмориста, шутника, интеллектуал, одессита. Он там рассуждает о том, как хорошо, что среди одесского антимайдана были только местные, русские, что Украина пройдёт сложный очистительный период, и что пророссийские активисты люди второго сорта.
«У меня возникло четкое ощущение, что большая часть из них — не одесситы, а приезжие. Я отчетливо понял, что эти люди не читают книг, не понимают смысла понятий „культура“ и „цивилизация“. Думаю, что причина пророссийских выступлений в украинских городах — это не только низкий уровень жизни, но и культурное убожество».
Ныне Хаит говорит, что он вне политики, что его это не касается. А особенно события 2 мая. Но интернет помнит всё. И это фашистское, людоедское интервью тоже. Интересно, обсуждает ли он это с сыном, который живёт и зарабатывает в России? И что думает сам сын?
Но что важно, все эти слова мог бы произнести любой из российских светлоликих борцов с режимом.
Да, в общем, и произносят же. Сытин, например. Наши либеральные интеллектуалы-людоеды, в целом события 2 мая или не заметили, или не осудили, или открыто поддержали.
Более того, говорил это много раз, но повторюсь, в некотором смысле наши светлоликие борцы очень завидуют украинским.
По сути, они хотели бы того же: взять и пожечь всех этих неправильных ватников и колорадов, только в России.
Их бесконечные размышления в интернете и на всяких форумах о необходимости люстраций, как раз скромное отражение кровавой мечты о позитивной карательной зачистке.
Они как раз поэтому так заражены украинством, как идеологией. Это ведь не система украинского патриотизма, а система антирусских ориентиров.
И на постсоветском пространстве, особенно в России, либерализм всегда балансирует на грани фашизма, всегда содержит идеи сегрегации, делит людей на мы и они, где «они» это малоценная человеческая протоплазма, то есть русский народ, или шире граждане России.
Ценой своих жизней герои Куликова поля дали нам понять, что урок Одессы не только про национализм, про озверение и расчеловечивание.
Это куда больше про то, что может случиться и в России, дорвись до власти все эти милые, интеллектуальные, как бы очень приличные, и совершенно бесчеловечные люди. И куда они поведут массы.
Как говорил тот же нацист Гончаренко (его, кстати, считает очень достойным человеком режиссёр Иосиф Рейхельгауз) в своём стриме из сожженного Дома профсоюзов, где он ходит по коридорам, заваленным обгоревшими телами:
«А теперь представьте, что будет в России. Если вдруг. Это всего лишь Одесса».
Спасибо. Запомним. Учтём».
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Mocквич и лeтaющий пeльмeнь
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10 способов эмигрировать в Норвегию
Это было немного предсказуемо. Но Норвегией (если там убежище не дадут) потенциальные страны, куда двинет человек похожий на покойного журналиста Бабченко, не исчерпываются, так что похождения любителя "Абрамсов" в Химках и пятой точки Порошенко продолжаются.
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Зеленский требует инаугурацию (ДОКУМЕНТ)
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что его инаугурация должна состояться 19 мая и обсуждал назначение мероприятия именно на эту дату с председателем Верховной рады Андреем Парубием.
Об этом Зеленский написал на своей странице в соцсети.
«Считаю, что инаугурация должна состояться 19 мая. Именно на этой дате я настаивал и на сегодняшней встрече с председателями парламентских фракций. Именно о 19 мая писал в письме председателю Верховной Рады Андрею Парубию», — сообщил Зеленский.
Он надеется, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая.
«Ведь нам нужно работать. В том числе и с парламентом. Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично», — утверждает Зеленский.
В опубликованном Зеленским письме он требует провести свою инаугурацию 19 мая во избежание «вакуума власти».
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Ляшко рассказал, какие вопросы хочет задать Зеленскому
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал «три ключевых вопроса» к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.
Главный «радикал» отметил, что он не пошел на встречу с победителем выборов, где обсуждалась его инаугурация.
«Главная тема нашего будущего личного разговора — это не дата инаугурации (вопрос на самом деле вторичный для украинцев), а три ключевых вопроса:
1) как он восстановит мир в Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев?» — написал Ляшко на своей странице в соцсети, подчеркнув, что другие вопросы его не интересуют.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Раде рассказали, о чём Зеленский говорил с депутатами
Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретился 4 мая с нардепами. О главных темах встречи рассказала первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Новоизбранный президент обратился с инициативой провести инаугурацию 19 мая. Большинство руководителей фракций, присутствовавших на встрече, подчеркнули, что донесут эту позицию до своих коллег, а соответствующие решения будут приниматься на заседании фракций 13–14 мая.
«Как я и прогнозировала в комментарии журналистам ранее, 14 мая ВР оперативно проголосует постановление, в котором будет определена официальная дата инаугурации. Точную дату пока не назову, ее все же должен определить парламент, и проголосовать.
Все произойдет в строгом соответствии с законом и в установленные законом сроки. В целом встреча прошла в конструктивной атмосфере», — написала Геращенко.
По ее словам, во время встречи нардепы из других фракций поднимали вопрос отношения новоизбранного президента к избирательной системе (мажоритарка или голосование по открытым спискам), возможности роспуска парламента, законам об импичменте и ВСК и прочее.
«Я сосредоточилась на ключевой для меня теме внешней политики и внешней агрессии РФ против Украины. Подчеркнула, что первым вызовом для новой команды станет июнь, когда в ЕС будут дискуссии относительно продления санкций, и важно добиться их пролонгации», — отметила Геращенко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Чревато проблемами для всего мира: В Госдуме прокомментировали появление нацистского флага на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка «Азов» на Донбассе.
Депутат расценил этот жест не как просто «попытку похвастаться» или «показать себя», а как намерение «максимально рассорить» россиян и украинцев.
«Сегодня для них этот флаг является показателем того, что их предки ошиблись, а национализм — та идея, которая позволит украинцам быть сверхрасой», — сказал Водолацкий в интервью RT.
При этом наличие подобных идей внутри Украины не позволит властям навести порядок в стране и чревато проблемами для всего мира, добавил депутат.
Как ранее сообщала «Русская Весна», военный корреспондент Минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка «Азов», который перебросили на Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Mы пoйдeм дpyгим пyтeм?
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Госдуме оценили планы Зеленского ответить на выдачу российских паспортов
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru