Минтруда России превратилось в НИИЧАВО?

Давно канули в Лету времена, когда все профессии были хороши и каждый выбирал их по своим способностям, чтобы получать по своим же потребностям. Нынче оценивают по пресловутому рейтингу востребованности на рынке. Кто более ценен: верзила без извилин или задохлик-мозгляк? Иначе говоря, страна нуждается в рабочей силе или в умственном напряге "белых воротничков"?

Российские чиновники на ходу подметки рвут у многочисленных западных мэтров тренинга и коучинга. При этом они не просто запоминают эти офигительно звучащие для русского уха слова, но и на деле применяют их продвинутую донельзя методику. Вот вслушайтесь в эту музыку: "В Минтруде РФ отмечают, что главное для сотрудника — ценность его работы, поэтому руководителям советуют почаще хвалить достигнутые результаты сотрудника, если он действительно заслужил похвалу".

При этом не отбрасываем и советский опыт: "Помимо словесных благодарностей руководители могут использовать грамоты, благодарственные листы и другие знаки отличия. В министерстве труда советуют вернуться к практике поощрения сотрудников путем размещения их фотографий на доске почета".

Минтруда попался нам на кончик языка неспроста. Выражаясь словами Маяковского, их "кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки" могли бы иметь хоть какой-то смысл, если бы, к примеру, чаще бы материально поощряли бросивших курить людей. Вот это уж точно из зарубежной жизни, где с этим злом борются так, как наши космические силы с запрещенной в РФ организацией ИГИЛ.

Дело даже не в этом. Вот обратилась "Правда.Ру" к уважаемому человеку, профессору кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александру Щербакову, прокомментировать отчет ВНИИ Минтруда о наиболее востребованных в России профессиях.

В ответ получили следующее: "ВНИИ Минтруда — это серьезная организация. Хорошо, что это исследование имеет такого автора. Потому что обычно такую информацию дают какие-то частные рекрутинговые фирмы и тому подобные организации. До сих пор, в лучшем случае, это были обычные статистические органы: Росстат и другие. Минтруда редко проводит такие исследования".

И вот она — жемчужина — "больше всего нам нужны управленцы с настоящим предпринимательским мышлением, иначе экономика у нас будет отставать и дальше".

Далее, что называется, свидетельство из первых рук, что "на самом деле все эти подсчеты носят довольно умозрительный и приблизительный характер. Потому что у нас нет никакой структуры, которая была бы ответственна за предоставление отчетов по потребности на те или иные рабочие руки. Ответственность возлагается на предпринимателей, на работодателей, но эта ответственность носит несколько расплывчатый характер. Поэтому они могут представлять свои потребности службе занятости, а могут не предоставлять. И могут представлять их не только в службу занятости, но еще и в какие-то частные конторы, организации по найму, в так называемые рекрутинговые фирмы. Нет ответственности за то, что предприниматель, работодатель предъявил вакансии не в полной мере или предъявил вакансии только лишь на какие-то простейшие работы, а на высококвалифицированные рабочие места высокооплачиваемые не предъявил, не показал, не представил. И если такого представления нет, то, естественно, и учет будет достаточно неточный, недостоверный. Поэтому все эти расчеты строятся в основном на опросах, которые приобретают характер социологических исследований. Сказать, что есть такая точная форма отчетности у предприятий, точная статистика, я бы не стал говорить. Все основывается на опросах. И обследования проводят и статистические органы, научные структуры и т. д.".

Теперь понятно, для чего существует НИИЧАВО, поменявшее со времен братьев Стругацких название и отныне гордо величающее себя ВНИИ Минтруда?! Бросим косточку управленцам "Лидеров России" — принесите, ребята, апорт! А кому нужен хозяин, у которого нет собаки?

Источник: https://www.pravda.ru/society/1411658-white_collar/?utm_referrer=httpszen.yandex.com