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Лукашенко ответил литовским русофобам

06:43. 5 мая 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:
Лукашенко ответил литовским русофобам | Русская весна

Литовские русофобы вновь закатили истерику и пытаются поставить ультиматум Минску. Вильнюс не стесняется в высказываниях и делает все возможное, чтобы наказать Александра Лукашенко.

Дело касается строительства первой атомной станция в Белоруссии недалеко от города Островец Гродненской области. Она располагается в 50 километрах от Вильнюса, и эта тема чрезвычайно тревожит литовские власти. Прибалты пытаются добиться полного запрета возведения БелАЭС.

Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Литвы направили письмо с призывом к Еврокомиссии разработать план действий по контролю над строящейся в Белоруссии атомной станцией.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Линаса Линкявичюса, Минск не обращает внимание на призывы представить план устранения недочетов, обнаруженных при проведении стресс-тестов в ходе партнерской проверки БелАЭС в марте 2018 года. Вильнюс призывает Брюссель проявить инициативу и заняться подготовкой плана действий в отношении атомной станции.

Помимо этого Вильнюс инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС.

Подобное поведение литовских властей объясняется высоким уровнем русофобии. Все дело в том, что строительством БелАЭС занимаются российские специалисты. Очевидно, именно этот момент не устраивает прибалтийцев.

Несмотря на явный русофобский посыл, Александр Лукашенко не намерен ставить крест на отношениях с Москвой. Он понимает, что попытки Литвы препятствовать строительству ни к чему не приведут. Более того, Лукашенко осознает, что БелАЭС принесет Белоруссии хорошие поступления, в том числе и в бюджет. А от денег в наше время еще никто не отказывался.

На встрече с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского парламента Роландасом Паксасом белорусский президент заявил, что Вильнюс очень политизирует данную тему.

«В Европе штормит, и очень сильно, дай Бог, чтобы этот шторм успокоился», — подчеркнул он.

Обстановка на текущей момент может свидетельствовать о том, что Литва вряд ли добьется поставленной цели — насолить Москве и Минску. Впрочем, не исключено, что если бы на месте Вильнюса был Вашингтон, то Александр Лукашенко вел себя иным образом. Его в последнее время тянет на Запад.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1556994974

Метки: Новости

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