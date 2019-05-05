Лица Советской эпохи. Часть 392. Люди субботников

1919. Первый Коммунистический субботник на Казанском вокзале. Заготовка дров1919. Первый Коммунистический субботник на Казанском вокзале.1920. Очистка пути на Александровском вокзале в порядке коммунистического субботника. Москва. 1 мая1920. Первомайский субботник на Александровской железной дороге1920. Первомайский субботник у Дворца Искусств. Петроград1920. Первомайский субботник. Расчистка городских садов. Самара1920. Первомайский субботник. Демонстрация после субботника. Павлов1920. Первомайский субботник. Петроград1920. Первомайский субботник. Уборка площади в Кремле1920. Первомайский субботник в Кремле.1920. Председатель ВЦИК М.И. Калинин и члены Президиума ВЦИК за работой в день первомайского субботника на заводе Михельсона1920. Коммунистический субботник штаба Петроградского укрепрайона1920. Группа работников Петроградского Совета на субботнике. Июнь1920. Чекисты на первомайском субботнике в Перми1920. Работа на железнодорожной станции в Минске во время Всероссийского субботника. 1 мая1920. Рабочие в железнодорожных мастерских станции «Подмосковная» на субботнике1920. Рабочие на субботнике по разгрузке досок на станции «Подмосковная»1920. Сотрудники поезда «Красный казак» на субботнике. Северный Кавказ. Апрель1920. Субботник в Петропавловской крепости1920. Субботник на Бульваре Профсоюзов. Петроград1920. Субботник в Петрограде. Слом ограды Зимнего дворца1920. Субботник в Петрограде. Слом ограды Зимнего дворца1920. Субботник в казармах. Трудармейцы за очисткой от мусора домов и казарм1920. Первомайский субботник на Торговой площади. Торжок1920. Субботник на станции Торжок1920. Субботник молодежи на расчистке Новороссийского сада в день празднования Международного юношеского Дня Молодежи. Новороссийск1920. Субботник молодежи на расчистке Новороссийского сада в день празднования Международного юношеского Дня Молодежи. Новороссийск1920. Субботник членов Коммунистического Союза молодежи по борьбе с загрязненностью Петрограда1920. Первомайский субботник в Харькове1920-е. Конвейерная система передачи кирпичей. Субботник на Тракторострое. Харьков1930. Субботник работниц рудника им. Фрунзе по прополке пропашных. Луганский округ. Донбасс1934. Студенты биофака СГУ на субботнике. Саратов1970. Субботник граждан по приведению в порядок площадки вокруг Мемориала. Ульяновск1974. Ленинский субботник в Долгопрудном1975. Субботник во дворе дома номер 54, Мытная улица

Источник: https://humus.livejournal.com/6607494.html