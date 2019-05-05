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Лица Советской эпохи. Часть 392. Люди субботников

16:04. 5 мая 2019 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:


1919. Первый Коммунистический субботник на Казанском вокзале. Заготовка дров
1919. Первый Коммунистический субботник на Казанском вокзале. Заготовка дров

1919. Первый субботник
1919. Первый Коммунистический субботник на Казанском вокзале.

1920. Очистка пути на Александровском вокзале в порядке коммунистического субботника. Москва. 1 мая
1920. Очистка пути на Александровском вокзале в порядке коммунистического субботника. Москва. 1 мая

1920. Первомайский субботник на Александровской железной дороге
1920. Первомайский субботник на Александровской железной дороге

1920. Первомайский субботник у Дворца Искусств. Петроград
1920. Первомайский субботник у Дворца Искусств. Петроград

1920. Первомайский субботник. Расчистка городских садов. Самара
1920. Первомайский субботник. Расчистка городских садов. Самара

1920. Первомайский субботник. Демонстрация после субботника. Павлов
1920. Первомайский субботник. Демонстрация после субботника. Павлов

1920. Первомайский субботник. Петроград
1920. Первомайский субботник. Петроград

1920. Первомайский субботник. Уборка площади в Кремле
1920. Первомайский субботник. Уборка площади в Кремле

1920. Первомайский субботник в Кремле.
1920. Первомайский субботник в Кремле.

1920. Председатель ВЦИК М.И. Калинин и члены Президиума ВЦИК за работой в день первомайского субботника на заводе Михельсона.
1920. Председатель ВЦИК М.И. Калинин и члены Президиума ВЦИК за работой в день первомайского субботника на заводе Михельсона

1920. Коммунистический субботник штаба Петроградского укрепрайона
1920. Коммунистический субботник штаба Петроградского укрепрайона

1920. Группа работников Петроградского Совета на субботнике. Июнь.
1920. Группа работников Петроградского Совета на субботнике. Июнь

1920. Чекисты на Первомайском субботнике в Перми
1920. Чекисты на первомайском субботнике в Перми

1920. Работа на железнодорожной станции в Минске во время Всероссийского субботника. 1 мая
1920. Работа на железнодорожной станции в Минске во время Всероссийского субботника. 1 мая

1920. Рабочие в железнодорожных мастерских станции «Подмосковная» на субботнике
1920. Рабочие в железнодорожных мастерских станции «Подмосковная» на субботнике

1920. Рабочие на субботнике по разгрузке досок на станции «Подмосковная»
1920. Рабочие на субботнике по разгрузке досок на станции «Подмосковная»

1920. Сотрудники поезда «Красный казак» на субботнике. Северный Кавказ. Апрель
1920. Сотрудники поезда «Красный казак» на субботнике. Северный Кавказ. Апрель

1920. Субботник в Петропавловской крепости
1920. Субботник в Петропавловской крепости

1920. Субботник на Бульваре Профсоюзов. Петроград
1920. Субботник на Бульваре Профсоюзов. Петроград

1920. Субботник в Петрограде. Слом ограды Зимнего дворца
1920. Субботник в Петрограде. Слом ограды Зимнего дворца

1920. Субботник в Петрограде. Слом ограды Зимнего дворца.
1920. Субботник в Петрограде. Слом ограды Зимнего дворца

1920. Субботник в казармах. Трудармейцы за очисткой от мусора домов и казарм
1920. Субботник в казармах. Трудармейцы за очисткой от мусора домов и казарм

1920. Первомайский субботник на Торговой площади. Торжок
1920. Первомайский субботник на Торговой площади. Торжок

1920. Субботник на станции Торжок
1920. Субботник на станции Торжок

1920. Субботник молодежи на расчистке Новороссийского сада в день празднования Международного юношеского Дня Молодежи. Новороссийск
1920. Субботник молодежи на расчистке Новороссийского сада в день празднования Международного юношеского Дня Молодежи. Новороссийск

Субботник молодежи на расчистке Новороссийского сада в день празднования Международного юношеского Дня Молодежи. 24 июня
1920. Субботник молодежи на расчистке Новороссийского сада в день празднования Международного юношеского Дня Молодежи. Новороссийск

1920. Субботник членов Коммунистического Союза молодежи по борьбе с загрязненностью Петрограда
1920. Субботник членов Коммунистического Союза молодежи по борьбе с загрязненностью Петрограда

1920. Первомайский субботник в Харькове
1920. Первомайский субботник в Харькове

1920-е. Конвеерная система передачи кирпичей. Субботник на Тракторострое. Харьков.
1920-е. Конвейерная система передачи кирпичей. Субботник на Тракторострое. Харьков

1930. Субботник работниц рудника им. Фрунзе по прополке пропашных. Луганский округ. Донбасс
1930. Субботник работниц рудника им. Фрунзе по прополке пропашных. Луганский округ. Донбасс

1934. Студенты биофака СГУ на субботнике. Саратов
1934. Студенты биофака СГУ на субботнике. Саратов

1970. Субботник граждан по приведению в порядок площадки вокруг Мемориала. Ульяновск
1970. Субботник граждан по приведению в порядок площадки вокруг Мемориала. Ульяновск


1974. Ленинский субботник в Долгопрудном
1974. Ленинский субботник в Долгопрудном

1975. Субботник во дворе дома номер 54, Мытная улица
1975. Субботник во дворе дома номер 54, Мытная улица

Источник: https://humus.livejournal.com/6607494.html

Метки: история, Ленинград, Минск, Москва, новороссийск, Пермь, Россия, саратов, торжок, фото, Харьков

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