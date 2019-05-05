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И случай, Бог изобретатель. Сильные духом. Выпуск 13

20:12. 5 мая 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Рассказы о фактах, не вписывающихся в канву обыденного, пользовались популярностью во все времена. Такие события именуют чудесами. Многие хотят чтобы и в их жизни произошло что-нибудь расчудесное, но оно случается только там, где в этом есть необходимость – чаще всего на войне. И во время Великой Отечественной происходили разные, известные порой немногим, чудеса.

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UrHh81vCJ3s

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