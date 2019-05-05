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Чёрная смерть. Сильные духом. Выпуск 10

09:48. 5 мая 2019 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

В период Великой Отечественной войны штурмовик Ил-2 был уникальной боевой машиной, не имевшей аналогов ни в одной из воевавших тогда стран. Являясь основной ударной силой советской авиации, Ил-2 сыграл выдающуюся роль в войне и оказал заметное влияние на ход боевых действий.
До начала Великой Отечественной советские ВВС успели получить 174 Ил-2, а к июлю 1941 года штурмовиками были вооружены уже несколько авиаполков. Появление нового самолёта на фронтах явилось полной неожиданностью для противника.

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0EdGObAvPrE

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