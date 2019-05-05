ЧП в Шереметьево
19:26. 5 мая 2019 Просмотров - 259 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Шереметьево при посадке загорелся пассажирский лайнер "Сухой Супер Джет" (машине было менее двух лет). Проблемы на борту возникли после вылета из Москвы в Мурманск, в результате чего было принято решение развернуть самолет и экстренно сажать в аэропорту.
Пассажиров после посадки экстренно эвакуировали с горящего самолета. По предварительным данным https://twitter.com/EchoMskRu/status/1125076303487614976 пострадало 6 человек.
UPD: Ряд источников https://t.me/breakingmash/11801 сообщает, что были погибшие в кол-ве 10 человек. Среди погибших https://vk.com/rutube?w=wall-23459697_86111%2F6c58af65a637532668 одна из стюардесс, которая помогала людям покинуть самолет. ТАСС также сообщает https://tass.ru/proisshestviya/6402383 об одном погибшем. Интерфакс и "КП" сообщают о том, что жертв более 10.
В общем, тут ждем официального заявления по кол-ву погибших и причинам возгорания.
Возбуждено уголовное дело. Транспортная прокуратура уже начала проверку.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4967587.html
У суперджета очень существенный недостаток, это низкое расположение двигательной установки. Возврат на аэродром вылета подразумевает выработку либо слив излишнего топлива, похоже в данном случае это не было сделано. Про посадке в момент соприкосновения с полосой произошло касание турбины с последующим возгоранием, эвакуация прошла до полного возгорания части салона эконом класса,спаси бог тех кто там был.
Не нужно было использовать технологии и даже комплектующие из США.
Этот проклятый “суперджет” – это уродливый ребенок “горбачевского” предательства.