А.И. Фурсов: Долгоиграющие задачи мировых элит

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4444748.html
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Двойственность человека, имеющего маску для всех и в себе затаённое место, священное «для себя» — не есть жизнь. Ибо жизнь есть гармоничное слияние мысли и сердца, а также их гармоничное действие вовне.
— Антарова Конкордия
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