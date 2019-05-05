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А.И. Фурсов: Долгоиграющие задачи мировых элит

18:44. 5 мая 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:


А.И. Фурсов о хозяине Зеленского - Коломойском


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4444748.html

Метки: глобализация, заговор, Запад, история, масоны, Россия, Ротшильд, Украина, управление, Фурсов

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