20 кадров, которые покажут изнанку современного кинематографа

1. Пока актеры фильма «Малыш на драйве» играют сцену в авто, настоящий водитель находится на крыше

2. Простые каскадеры Халид Гаджи и Даниэль Грем, которые выполняли многие трюки Черной Пантеры и Киллмонгера

3. Гримировка Мэтта Деймона для его камео в «Дэдпуле-2» заняла 4 часа

4. Квентин Тарантино на съемках «Омерзительной восьмерки»

5. За кадром фильма «Покемон. Детектив Пикачу», в котором Райан Рейнольдс исполняет главную роль

6. Элизабет Олсен на съемках фильма «Мстители: Эра Альтрона». Сцена без визуальных эффектов

7. Изначально кадр в фильме выглядит блекло, и лишь после постпродакшена получается насыщенная картинка

8. Истинное предназначение диванных заставок в «Симпсонах» — регулировка продолжительности серии. Если она получилась короче обычной, то заставку делают длинной, и наоборот

9. Съемка экшен-сцены с обилием спецэффектов

10. Кристиан Бейл, Кристофер Нолан и съемочная группа «Темного рыцаря» на крыше небоскреба

11. Съемки всех автомобильных сцен 3-го сезона сериала «Карточный домик» проводились в этом павильоне

12. В фильме «Человек-паук» 2002 года сцена с подносом была снята без использования визуальных эффектов. Тоби Магуайру понадобилось 156 дублей, чтобы выполнить этот трюк

13. На съемках фильма «Мстители: Война бесконечности»

14. Захват движения: велоцирапторы из фильма «Мир юрского периода»

15. Сцена, в которой Мэри Поппинс в исполнении Эмили Блант падает в ванную, снималась без компьютерной графики. Чтобы провернуть такой трюк, под ванной была размещена горка

16. Ракета и Грут из «Стражей галактики» без наложения визуальных эффектов

17. Количество каскадеров, задействованных в съемках фильма «Тор: Рагнарек»

18. Кореллианских гончих в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории» играли настоящие собаки

19. Как создавалась сцена с цунами для фильма «Невозможное»

20. Для того чтобы Уилл Феррелл казался выше в «Эльфе», создатели фильма прибегли к принудительной перспективе

Бонус: перед съемками сцен с обнаженным торсом в «Логане» и «Отверженных» Хью Джекман обезвоживал свой организм: он переставал пить воду за 36 часов до этого, чтобы тело в кадре выглядело изможденным

Для рядового зрителя среднестатистический голливудский фильм — это час-два увлекательного, а порой не очень экшена. А вот для людей по ту сторону экрана — это сложная, кропотливая работа, которая требует вовлечения огромного количества специалистов, больших временных и материальных затрат. И даже заглянув на съемочную площадку этих кинолент, нам не удастся понять и десятой части того, что требуется для создания даже 5-секундной сцены. Но попытаться стоит.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8752291.html