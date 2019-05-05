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20 кадров, которые покажут изнанку современного кинематографа

09:46. 5 мая 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:
Для рядового зрителя среднестатистический голливудский фильм — это час-два увлекательного, а порой не очень экшена. А вот для людей по ту сторону экрана — это сложная, кропотливая работа, которая требует вовлечения огромного количества специалистов, больших временных и материальных затрат. И даже заглянув на съемочную площадку этих кинолент, нам не удастся понять и десятой части того, что требуется для создания даже 5-секундной сцены. Но попытаться стоит.

1. Пока актеры фильма «Малыш на драйве» играют сцену в авто, настоящий водитель находится на крыше


2. Простые каскадеры Халид Гаджи и Даниэль Грем, которые выполняли многие трюки Черной Пантеры и Киллмонгера



3. Гримировка Мэтта Деймона для его камео в «Дэдпуле-2» заняла 4 часа


4. Квентин Тарантино на съемках «Омерзительной восьмерки»


5. За кадром фильма «Покемон. Детектив Пикачу», в котором Райан Рейнольдс исполняет главную роль


6. Элизабет Олсен на съемках фильма «Мстители: Эра Альтрона». Сцена без визуальных эффектов
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7. Изначально кадр в фильме выглядит блекло, и лишь после постпродакшена получается насыщенная картинка


8. Истинное предназначение диванных заставок в «Симпсонах» — регулировка продолжительности серии. Если она получилась короче обычной, то заставку делают длинной, и наоборот


9. Съемка экшен-сцены с обилием спецэффектов
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10. Кристиан Бейл, Кристофер Нолан и съемочная группа «Темного рыцаря» на крыше небоскреба


11. Съемки всех автомобильных сцен 3-го сезона сериала «Карточный домик» проводились в этом павильоне


12. В фильме «Человек-паук» 2002 года сцена с подносом была снята без использования визуальных эффектов. Тоби Магуайру понадобилось 156 дублей, чтобы выполнить этот трюк
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13. На съемках фильма «Мстители: Война бесконечности»


14. Захват движения: велоцирапторы из фильма «Мир юрского периода»


15. Сцена, в которой Мэри Поппинс в исполнении Эмили Блант падает в ванную, снималась без компьютерной графики. Чтобы провернуть такой трюк, под ванной была размещена горка
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16. Ракета и Грут из «Стражей галактики» без наложения визуальных эффектов


17. Количество каскадеров, задействованных в съемках фильма «Тор: Рагнарек»


18. Кореллианских гончих в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории» играли настоящие собаки
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19. Как создавалась сцена с цунами для фильма «Невозможное»
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20. Для того чтобы Уилл Феррелл казался выше в «Эльфе», создатели фильма прибегли к принудительной перспективе


Бонус: перед съемками сцен с обнаженным торсом в «Логане» и «Отверженных» Хью Джекман обезвоживал свой организм: он переставал пить воду за 36 часов до этого, чтобы тело в кадре выглядело изможденным


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8752291.html

Метки: актеры, кинематограф, фото

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