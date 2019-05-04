Главная » Вооруженные силы, Творчество

Выставка IDEF-2019

16:04. 4 мая 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:


Фото с оборонной выставки IDEF-2019, которая на днях проходила в Турции.
Судя по материалам с выставки, тренды достаточно типичные для последних лет – упор на различные БПЛА и дроны, развитие колесных ББМ, средств индивидуальной защиты и "цифровизации" солдат, средства наблюдения и обнаружения, управляемые ракеты.






















































































Последняя модернизация М-60. Произведена с учетом опыта боевых действий в Сирии и Ираке, где машины этого типа оказались весьма увязвимы перед актуальными ПТРК составшими на вооружении ИГИЛ и YPG.






















































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4964133.html

Метки: idef-2019, Вооружения, выставки, турция, фотографии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Российская империя на всемирных выставках
..., была француженка. «Всемирная выставка произведений земледелия, промышленности и ... художеств. Представленные на выставке изображения древней новгородской церкви...Посаде, и на выставке демонстрировался впервые.Выставка пользовалась колоссальным успехом -...
1913. Всероссийская торгово-промышленная выставка в Киеве
... и научно-художественная выставка в КиевеВсероссийская выставка, которая открылась в... на территории тогдашней выставки.Дореволюционные киевские выставки радовали горожан, но...правительство согласилось предоставить Киевской выставке статус Всероссийской; в ...
Культурную столицу нужно защитить от провокационной выставки Марата Гельмана
...gelman Апогеем деятельности Гельмана стала выставка «Родина». В ней высмеивается...городах. В Новосибирске  проведение «выставки»  было сорвано пикетированием и ..., я убежден, что провокационным «выставкам» Марата Гельмана, псевдоискусству, оскорбляющему ...
Промышленные выставки. Какие тайны они унесли с собой?
...порядку. Самыми известными выставками считаются Всемирные парижские выставки. Там выставляли ...как говорят сейчас, подобные выставки организовывались на государственном уровне помимо... входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года". Получается, она...
Промышленные выставки. Какие тайны они унесли с собой?
...порядку.Самыми известными выставками считаются Всемирные парижские выставки. Там выставляли ...как говорят сейчас, подобные выставки организовывались на государственном уровне помимо... входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года".Получается, она...
На Урале идет антироссийская выставка
...по настоящее время. Организатором выставки является муниципальное бюджетное учреждение ...города Кусы. Материалы для выставки предоставлены творческим объединением «Каменный ... хуже старого». Если рассматривать выставку последовательно, то понимаешь, что...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)