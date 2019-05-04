Выставка IDEF-2019

Фото с оборонной выставки IDEF-2019, которая на днях проходила в Турции.Судя по материалам с выставки, тренды достаточно типичные для последних лет – упор на различные БПЛА и дроны, развитие колесных ББМ, средств индивидуальной защиты и "цифровизации" солдат, средства наблюдения и обнаружения, управляемые ракеты.Последняя модернизация М-60. Произведена с учетом опыта боевых действий в Сирии и Ираке, где машины этого типа оказались весьма увязвимы перед актуальными ПТРК составшими на вооружении ИГИЛ и YPG.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4964133.html