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Военное искусство XXI века

10:07. 4 мая 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

Игры стратегического масштаба

Как исторически развивалась практика тактических военных игр. Чем обучающие военные программы отличаются от распространенных сейчас компьютерных игр. Что такое час Ч. Какие системы управления войсками действуют сейчас в РФ. Беседа заместителя главного редактора газеты «Завтра» Владислава Шурыгина с членом Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, экспертом «Изборского клуба», главным редактором журнала «Арсенал Отечества», полковником запаса Виктором Мураховским.

В многовековой истории России военных годин и суровых испытаний было куда больше, чем мирных лет. Об этом в книге:

Поля и рубежи воинской славы России, Бобров Александр Алексеевич

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/voennoe-iskusstvo-xxi-veka

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