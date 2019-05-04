Военное искусство XXI века

Концептуал СМИ Игры стратегического масштаба

Как исторически развивалась практика тактических военных игр. Чем обучающие военные программы отличаются от распространенных сейчас компьютерных игр. Что такое час Ч. Какие системы управления войсками действуют сейчас в РФ. Беседа заместителя главного редактора газеты «Завтра» Владислава Шурыгина с членом Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, экспертом «Изборского клуба», главным редактором журнала «Арсенал Отечества», полковником запаса Виктором Мураховским.



В многовековой истории России военных годин и суровых испытаний было куда больше, чем мирных лет. Об этом в книге:

Поля и рубежи воинской славы России, Бобров Александр Алексеевич

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