В.Л. Авагян: Большое единство и маленькая смерть…

Сперва он, кажется нам, тоже размечтался про тёплый и гигиеничный ватер-клозет вместо будки с ямой! Романтика вхождения в цивилизацию!

Некий человек жил в деревенском доме. А раз так, то сортир, извините, на улице. В конце участка, ходить далеко, зимой холодно. В дождь мокро. И человек это однажды осознал. Он стал воспринимать свой дощаной сортир, как проблему. И мы все образовались за него! Мы думали – он сейчас соорудит прямо в доме тёплый и гигиеничный ватер-клозет, с финским унитазом вместо выгребной ямы. Здорово же! Мы преисполнились энтузиазмом, и осознавший себя свободным тоже.

Либерализм не решает проблем. Он манипулирует проблемами общества методом «открывания и закрывания глаз» . . Когда нужно свалить неугодный США режим – появляется проблема бедности. А когда уже валить не нужно – проблема в либеральных СМИ исчезает. Не потому, что бедность исчезла, а просто больше о ней говорить циники не хотят: сама-то по себе она никому не интересна, равно как и проблемы цензуры, прав человека, фашизма, гражданских свобод, пыток, даже геноцидов и концлагерей. Любую из общественных проблем либеральное СМИ замечает только после предоплаты. И только на оплаченный срок. А потом проблема исчезает из поля зрения либералов- до тех пор, пока не потребуется им снова в их махинациях…

Стадия II. Реформы Свободы

Наш человек в мечтах об унитазе вместо позорной ямы ознакомился с предложениями об установке канализации в доме. Оказалось, что они стоят все очень дорого, и к тому же у него нет денег. Он решил заработать денег – но выяснилось, что работать ему негде, и в мировом разделении труда он нафиг не нужен. И денег ему платить никто не хочет.

Помучившись с платными услугами, Свободная Личность заправила обратно вывернутый пустой карман – и решила своими силами разобраться с дискомфортом.

Тут ещё кое-что выяснилось: оказалось, что наша Свободная Личность – ни фига не умеет по части строительных работ. Да и все материалы, что металлические, что керамические – тоже денег стоят. А денег-то нет!

-Ты не должен сдаваться! – сказали свободной личности соседи, которых больше всего, в силу особенности розы ветров, напрягала вонь из сортира на участке. Тебе зимой какать холодно, а в дождь мокро! И ходить в сортир через весь участок далеко!

Стадия III. Плоды освобождения.

Свободная личность согласилась, что ходить до сортира далековато. А поскольку денег на ватер-клозет всё равно нет (и соседи одолжить отказались) – он стал гадить возле крыльца. Куча дерьма росла прямо перед домом, но зато и зимой не так холодно, и в дождь не так промокнешь: выскочил – и тут же опростался!

Соседей вонючая куча на участке возле дома устраивала не больше, чем вонючий сортир возле забора. Они стали уговаривать Свободную Личность стать ещё свободнее, скинуть оковы рабства и дикой тирании. А именно: срать, не выходя из дому: так и теплее и суше. И свободная личность стала дристать уже в сенях.

Следующая стадия её освобожления заключалась в мысли, что и в сенях прохладно. Тогда она стала гадить непосредственно в спальне. Но мысль ведь работает! Свободы в душе всё больше и больше, в отличие от денег в кошельке! Свободная Личность задумалась – зачем вставать с кровати и отходить в угол? И стала срать просто под себя…

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Эта притча повествует нам о народах, вставших на путь глобализма и либерального «освобождения». Начиналось всё, конечно, у них мечтами об унитазе, «как в городе», о канализации и клубничном запахе в туалетном помещении. А кому же такое не понравится – взамен гудящего мухами зловонного ящика во дворе?

Но получилось так (со свободой, но без средств), что от ящика-сортира отказались, а ватер-клозета так и не построили.

И потому свобода, красиво начинавшаяся, мечтами об ароматизаторах и гигиене – заканчивается везде одинаково: утратой последних цивилизационных навыков, окончательной деградацией до уровня животных, и заменяющим «хождение в Европу» хождением «под себя».

Почему?

Потому что Свобода хороша, когда она в комплекте с Обеспеченностью и Защитой. Так хороша и дырка в бублике, когда окружена сдобой. Обеспеченность и Защита человека составляют бублик, а Свобода – дырку от бублика в нём. И обратите внимание – никто ведь не хочет менять на лепёшку бублики, сушки, баранки – всем они нравятся именно с дыркой: и держать удобнее и смотрятся изящнее!

Но что такое дырка от бублика вместо бублика? То же самое, что Свобода без Средств и Покоя.

Отказ от деревенского туалета типа сортир, с точки зрения ОТЦ[1] – сам по себе не благо и не зло. Всё зависит от того, чем заменили деревенский сортир. Если гигиеничным туалетом – тогда это благо, а если стали просто ходить под себя, не вставая с постели – то это зло. Шаг назад по шкале цивилизованности (описанной А.Леонидовым).

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Уровень жизни – это набор закреплённых за человеком предметов. Которые:

-Во-первых, выданы именно Вам,

а не кому-то ещё (если они выданы не Вам, а другому – тогда это не ваш уровень жизни);

-Во-вторых, закреплены за человеком, а не так, что сегодня дали, завтра отобрали.

Но закрепление набора предметов за человеком – это и есть кондовый и дремучий социализм. В самой ненавистной либералам-рыночникам его версии. Они ведь, на самом деле, ко всему «толерантны» – лишь бы не перейти к разговору о конкретном наборе для абстрактного гражданина, конкретном наборе, который полагается всем и каждому!

Они легко будут выплачивать вам миллион зарплаты – потому что всё отыграют через рост цен. Они легко будут предоставлять времянки, краткосрочные ништяки – если за ними сохраняется право в любой момент их отобрать. Они не хотят лишь одного: принудительных обязательств по реальному (в натуре, а не в цифрах) снабжения человека.

Разговаривать с человеком, который «хочет жить, как в Европе» – невозможно, этот человек ненормален. Он живёт не в рациональном мире набора предметов, материально-вещественного обеспечения, а в мире грёз, миражей, расплывчатых впечатлений.

Он неспособен указать ни нижней, ни верхней планки своих запросов. Ему проще всего попасть в мир его желаний, нажравшись опиума, и погрузившись в мир своих фантазий, чего многие европействующие, собственно, и делают.

Потому что рациональное требование – точно как техпаспорт и постоянно, как заповедь. А мечта – нечто неизмеримое и неисчислимое, и сводится к иррациональной формуле «хочу, чтобы мне зашибись, как хорошо стало!».

Люди, желающие жить «как в Европе» – презрительны к «мелочам». «Мелочами» им представляется всё точное и измеримое. Подумаешь, стали жить хуже – так и раньше ведь «не как в Европе» жили! Подумаешь, получать стали меньше – так и раньше ведь «не как в Европе» получали!

Такой человек не вытаскивает себя к лучшей жизни, не опирается на собственные обстоятельства и своё положение. Он живёт чужой, а чаще придуманной жизнью, разделив свои реалии и мир собственных грёз непроходимой пропастью.

И если у нормального человека всякая лестница наверх состоит из пошаговых ступеней, то такой, близкий к наркоману, фантазёр, мечтает «полететь» после волшебного «косячка», брезгуя ежедневными мелкими улучшениями собственного быта.

Рационализм Брежнева и Косыгина строился на ежедневном улучшении быта советских людей. Реалисты типа Косыгина, исходят из того, что есть, и делают то, что технически возможно в данной ситуации. Например, расселяют побросавших гнилые избушки "деревенских" в городские квартиры, с той скоростью, которая реалистична. Улучшают снабжение и бытовые условия человека настолько, насколько это возможно без ущемления прав и интересов других людей.

Именно Брежнев и Косыгин (а у нас в Армении Карен Демирчян) наметили наиболее прямой и реалистичный путь «в Европу», под которой воспалённая фантазия видит зашкаливающее изобилие всех материальных благ. Тот, при котором (В.Высоцкий не даст соврать):

…Никто не стукнет, не притрёт – не жалуйся,

Желаешь двигаться вперёд – пожалуйста!

Отказа нет в еде, питье…

Если ваша цель – общество всеобщего благоденствия, то оно именно и только так и строится! Оно не возникает в один день из ничего, оно возводится людьми из солидарных и преемственных усилий по улучшению своего быта.

Если мало квартир – значит, нужно придумывать всем сообща, как выстроить больше квартир. Если колбасы не хватает – нужно придумывать сообща, как сделать больше колбасы… А не выдумывать слом всего и вся – отчего, якобы, сразу станет вдоволь и жилья и колбасы!

Никакое материальное благо не появится от перемены мест слагаемых – потому что от перемены мест слагаемых сумма не увеличивается. Общество всеобщего благоденствия (условная и романтизированная Швеция) – не заимствование чужого, а воспроизводство собственного.

Всеобщее благоденствие строится из пошаговых ежедневных улучшений, как дом строится из кирпичей. А не из национальной катастрофы «шоковой терапии», когда путь к изобилию решили проложить в… обратную сторону, в сторону массового обнищания!

Если вам нужно было на север – зачем вы идёте на юг?

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Всякий, кто не свихнулся, понимает, что моментальный скачок от африканского уровня жизни к европейскому невозможен (если речь не идёт о воровстве). Большой итоговый рост уровня жизни – всего лишь сумма ежедневных улучшений, складывающихся в «норвежский» итог в конечной перспективе.

Европействующий дегенерат не понимает, что его уровень жизни – это продукт его труда с доступными ему ресурсами. А потому чужой уровень жизни нельзя скопировать – потому что их жизнь есть продукт их труда (порой накапливавшегося два века без потрясений) с опорой на их особые, им, а не нам доступные ресурсные базы.

Мы не получим саудовский уровень жизни, скопировав даже самые мелкие детали саудовской абсолютной монархии. Потому что их уровень жизни – не с их государственным устройством связан, а с их нефтью, их географическим положением, с их историей, с немногочисленностью населения в пустыне и т.п. Все эти факторы уникальны, их нельзя перенести на иную почву – как не смог идиот Хрущев перенести кукурузу на Колыму.

Единственное, что мы реально можем сделать – это взять свою жизнь (а не чужую) и начать её улучшать доступными нам (а не другим) средствами и методами. Этим и занимались Брежнев и Косыгин, а после них – уже никто.

После них начались игрища с нулевой суммой, практики манипуляции сознанием, погружение масс в фейки и галлюцинации, поиски волшебных элексиров, сказочных тинктур и «единственного лекарства» от всех болезней.

Вместо собственной жизни, как она есть – люди стали жить в выдуманных мошенниками для них, на разные вкусы, фантасмагориях. В зазеркалье беспочвенных миражей с предсказуемыми разочарованиям и тяжёлыми «похмельями» после разнузданной гулянки сумасшедших «реформ», ищущих пути улучшения жизни в её… ухудшении!

Отбросив как «мелочность» теорию поступательного сложения малых дел в виде преодоления нехваток ростом производства – люди, как дети или дебили, поверили в волшебников, в «экономические чудеса», в магические трюки.

Им врали, что не труд, бережливость и рачительность сделает их жизнь «полной чашей», а демократические игрища, пресмыкание перед геополитическими хищниками, клоунада выборных циклов, идиотизм политической рекламы, «интеграция» с самыми мощными экономиками мира.

«Раз они самые мощные – то и нам отвалят!» А то, что они веками выращивали свою мощь для себя, а не для нас, не для приблудных халявщиков и побирушек – о том не думалось…

Эта бредовая мечта «перестройки» была подобна идее записать себя сыном миллионера, не спросив у миллионера – а хочет ли он тебя усыновлять и зачем ему это нужно? Прийти в самый богатый дом города – и сказать хозяину: «здравствуй, папа, вот и я, мечи на стол!»…

«Они там хорошо живут»… А вы тут при чём, если речь про них?!

А может, успешные нации только потому и успешны, что вас ограбили? И, может быть – как только потеряют возможность вас разорять – сразу же станут менее успешными? Как вы «интегрируетесь» в такого рода успех?

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Вот что пишет с чувством незнакомый мне Александр Москалев в ответ доставшим его либералам:

«…хочу, чтобы Вы меня поняли, насколько особенно ЭТО было для меня ВАЖНО: когда я был юн, то я любил приезжать в село к бабушке с дедушкой. Вся родня собиралась: дядьки, тётки, мои двоюродные. Это было самое интересное в моей жизни.



Дед с бабкой жили очень зажиточно, работали много: два больших дома (один иногда пустовал), большой крытый двор с огромным сеновалом, две коровы, стадо овец, свиньи, козы, гуси, куры, 70 пчелиных семей, 3 мотоцикла и одна машина-вездеход (Луаз-968).



В селе был процветающий колхоз, клуб (где показывали кино и проводили мероприятия) с волейбольной площадкой, школа, большая библиотека, универсальный магазин. Сейчас это село и десяток деревень вокруг напоминают зону отчуждения – никто не живёт.



Думаю, что Боря Ельцин во время своей охоты (он же любил охотиться) или пьянки, вряд ли вспоминал про то, какого им там… Убили село рванувшей вверх инфляцией, запчасти и топливо закупать было не на что… Он убил мою живую мечту. Почему же я сейчас должен думать, что Боря [Ельцин-ЭиМ] хороший? А есть много других историй от других людей…».

То есть: все нормальные люди помнят, что были проблемы, но была и жизнь! Были нехватки колбасы – но были и шашлыки вёдрами… С этой жизнью в целом всё было нормально, с ней просто нужно было работать, совершенствовать разумными мерами, исходя из разумных оснований.

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За тем погромом, который устроили «крытым дворам» Саши Москалёва, его «пчелосемьям» и вездеходам-ЛУАЗам – стоит нечто большее, чем просто погром далеко не безнадёжного, конкретно-исторического народного хозяйства[2].

Я предлагаю обсуждать не ужасное прошлое позорных «реформ», что было-то прошло, я предлагаю сосредоточиться на мрачных перспективах РАСПОЛЗАЮЩЕЙСЯ ПО ВСЕЙ ЖИЗНИ, КАК ЧЁРНАЯ ДЫРА, ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ ПОДХОДОВ.

Именно иррациональность – «исходный код» «перестройки» и особенно последовавших после рокового 1991 года инфернальных реформ. Часто «проблемы» просто выдумывались на ровном месте, как бывает у психически-больных людей. Но даже когда проблему обозначали не беспочвенно – меры её преодоления за версту разили бредовостью.

То есть вместо мер, хотя бы формально увязанных с «телом» проблемы – в этом Зазеркалье громоздили «решения» прямо противоположные здравому смыслу. Обнищание населения было объявлено путём к изобилию, разорение предприятий – развитием производства, превращение жилья в недоступную роскошь – решением жилищной проблемы, запредельный рост цен – борьбой с дефицитом прилавков, сокращение мясного стада в животноводстве – средством увеличить количество колбасы, и т.п.

С этой воинствующей, агрессивной и непрошибаемой иррациональностью мы прошли долгий и бесславный путь – до культа Бандеры и клоуна Зеленского. Болевые шоки, расплата за неадекватное поведение масс – увы, не лечат, а углубляют социопатии!

Между декларируемыми целями (вроде той же «жить как в Европе») и предлагаемыми средствами – расползается трещина-пропасть социальной шизофазии[3].



Применяемые меры, принимаемые программы или откровенно бессмысленны, или имеют направленность прямо противоположную декларируемым целям. Это сумрачное и разорванное состояние коллективного сознания – трагическое и чудовищное наследие «перестройки», а многие процессы расстройства начались задолго до неё.

Человек полностью утрачивает связь с реальностью: в его мире выдуманные "с потолка" двигательные силы и выдуманные враги, выдуманные друзья и выдуманные угрозы и собственные снадобья, предположения сперва не имеют оснований, а после, когда окажутся ложными – всё равно не снимаются (т.е. практика не критерий истинности).

Например, миф об особой, сказочной эффективности свободного от государства частного собственника навязчиво вбивает в головы наших администраторов Запад: тот самый Запад, который спит и видит нас в гробу, в белых тапочках! Само происхождение совета заставило бы нормальных людей усомниться в его добросовестности…

Если лютый враг упорно навязывает вам что-то, как панацею, то, скорее всего, это самый сильный яд. Ведь иначе враг бы из всех рупоров заклинал бы нас держаться в стороне от частной собственности, доказывал бы, что на самом деле в США её нет, и т.п.



Как объяснить тот факт, что все, ненавидящие Россию и открыто признающиеся в этой ненависти – «по совместительству» лоббируют крайние формы «экономической свободы» в рыночной экономике? Ненавистники должны подсунуть худшее – вот они и подсовывают… А мы ведёмся…

Почему же мы ведёмся? Да потому что навыки рационального анализа в значительной степени утрачены, человек не соизмеряет свою болтовню с реальной жизнью, и наоборот, всё чаще, пытается живую жизнь подогнать под бредовые выдумки собственной болтовни.

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На самом деле – тайны нет. А есть невежество. И психические отклонения, которые, в связи с их типовой массовостью, перестали восприниматься, как отклонения. И, так сказать, изображают норму…

Конечно, величайший цинизм сказать, что выбор между жизнью и смертью – это выбор самого человека. Но правда в том, что выбор между жизнью и смертью – выбор общества, не отдельного человека, а совокупности людей.

Жить или исчезнуть – решать не мне. Но – нам! Нам с вами…

[1] ОТЦ – Общая Теория Цивилизации

[2] CCCР входил в число 5 стран мира, способных самостоятельно производить все виды промышленной продукции, известные человечеству. СССР находился на первом месте в мире по производству почти всех видов продукции базовых отраслей промышленности: нефти, стали, чугуна, металлорежущих станков, тепловозов, электровозов, тракторов, сборных железобетонных конструкций, железной руды, кокса, холодильников, шерстяных тканей, кожаной обуви, сливочного масла, добыче природного газа, производству минеральных удобрений, пиломатериалов, реакторного урана (50 % мирового производства), железнодорожному грузо- и пассажирообороту, на втором месте в мире по улову рыбы и добыче других морепродуктов, поголовью овец, поголовью свиней, производству электроэнергии, добыче золота, производству цемента, добыче угля, общей длине железных дорог, автомобильному грузообороту, воздушному грузо- и пассажирообороту.

[3] Шизофазия — симптом психических расстройств, при котором, в отличие от речевой бессвязности (потока несвязанных слов), фразы строятся формально-правильно, однако смысл в них абсолютно отсутствует. Речь не несет никакой смысловой нагрузки, а содержание речи соответствует содержанию бреда.



Это расстройство речи отражает разорванность мышления. Употребляемые при шизофазии ассоциации случайны и хаотичны: «путь в Европу есть поклонение Бандере, воскрешение гитлеровцев, избрание в президенты клоуна» и т.п.

В.Л. Авагян



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