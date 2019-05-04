Сводки от ополчения Новороссии 04 мая 2019

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал историю донбасского математика, ставшего бойцом батальона «Восток».

«Вообще-то Андрей Ревенко — донбасский математик и горный инженер, но, из-за его скромности, я только вчера узнал о его настоящих приключениях в медвежьих заказниках Америки и Дальнего Востока (подтвержденные шикарным видео), но это другой, будущий мой рассказ.

Я его знаю под позывным «Рева», человека, срочно переквалифицировавшегося из интеллигента в бойца. Он воевал в батальоне «Восток», отбивал танковые атаки ВСУ на Саур-Могиле.

А на днях я его рассмотрел как пчеловода! Забавно было наблюдать за Андреем в маске пасечника, колдующего над ульями. Там нашего оператора Володю Оверина, прямо во время съёмки, укусила пчела.

Кстати, это наш второй оператор, пострадавший от пчелы. Года три назад, когда мы улепётывали из депо (обстрел), пчела укусила оператора Леню Лосева.

Его раздуло, как дирижабль, еле успели довезти в Донецк, в Республиканскую больницу им. Калинина. Чуть не произошло трагедии из-за отека.

С Овериным обошлось. Поматерились за кадром, смазали место укуса прополисом и на этом все. Итак: ополченец-пчеловод».

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