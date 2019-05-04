Славные традиции НКВД
03:23. 4 мая 2019 Просмотров - 128 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Ростовские полицейские готовятся отметить 9 мая в форме НКВД.
Анонсировано участие в праздничных мероприятиях + праздничный видеоклип.
На "Эхо Москвы" знатная истерика https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2419615-echo/ Дурачкам невдомек, что помимо расстрелов врагов народа, сотрудники НКВД героически сражались на полях Великой Отечественной Войны. У нас в Севастополе на 9 мая практически всегда можно встретить реконструкторов в форме НКВД. И никого, кроме совсем уж отмороженных персонажей это не напрягает. Но у альтернативно одаренных при виде заветной синей фуражки самоконтроль теряется моментально.
Фуражку НКВД можно заказать вот здесь http://schusters.ru/shop/vedomstva-sssr-1918-1945/golovnye-ubory-4/furazhka-dlya-ryadovogo-i-komnachsostava-obr-1936-g-nrvd-detail
Одну закажи себе, другую своему другу-либералу.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4963327.html
Мой дед очень не любил НКВД, но будучи комбатом морской пехоты кавалером многих орденов и сибиряком, он был очень объективным человеком. Как то признался, что в бою круче да же морпехов были подразделения НКВД, вот кого ещё больше боялись немцы, они без приказа никогда не отступали, они не сдавались в плен, так как подготовка у них была на очень высоком уровне, то наносили такой урон, что немчура аж выла от злобы! Но а уж то что НКВД вытворяло в тылу у немцев. среди да же разведчиков легенды ходили, из них были лучшие диверсанты. но к большому сожалению при хруще. многие страницы ВОВ были переписаны и искажены.)))
У вас не очень верные данные из странных учебников.
И ими вы не спровоцируете разговор ни с кем.