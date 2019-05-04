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Сказки бурого медведя. Михаил Лепёшкин читает отрывки из своих сказок

13:12. 4 мая 2019 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

Сказки бурого медведя. Михаил Лепёшкин читает отрывки из своих сказок

“Меня зовут Лепёшкин Михаил, и я автор цикла сказок под общим названием «Сказки Бурого Медведя». Сегодня мы послушаем отрывки сказок “Зелье на счастье” и “Домин Ус” в авторском исполнении.”
М. Лепёшкин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7fDSrrNTx54

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