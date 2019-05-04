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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 мая 2019

10:22. 4 мая 2019 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:

САА разместила дополнительные войска на северо-западе Хамы

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Сирия: Террористы готовятся к наступлению

Сирия: Террористы готовятся к наступлению | Русская весна

Продолжается наращивание численности боевиков незаконных вооруженных формирований на северо-западе провинции Хама, входящей в Идлибскую зону деэскалации. По сообщениям сирийских источников, сегодня утром в город Калъат аль-Мудик прибыли два грузовика с различным военным имуществом в сопровождении четырех пикапов с пулеметами.

Об этом сообщают военные источники.

Из разговоров приехавших на них боевиков следовало, что они входят в группировку «Хурас ад-Дин» и прибыли с целью подготовки места для размещения основной части отряда, прибытие которой ожидается завтра. Боевики часто говорили о наступлении на подконтрольные сирийскому правительству населенные пункты Аскель-Бия и Альтеора провинции Хама, в котором скоро примут участие.

При этом они хвастали, что хорошо подготовились и не испытывают нехватку ни в оружии, ни в боеприпасах. Примечательно, что ранее поступала информация о переброске в район Калъат-аль-Мудик вооруженных формирований террористических организаций «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана», действующих в Идлибской зоне.

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США сделали «более позитивное» предложение для Турции по ЗРК Patriot

США сделали «более позитивное» предложение для Турции по ЗРК Patriot | Русская весна

Власти США сделали Турции «более позитивное» предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.

Об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Предложение по Patriot от США, которое мы получили в марте, более позитивно для нас и содержит позиции, о которых мы говорили изначально. Мы собираемся не только покупать, но и производить собственные системы ПВО», — сказал министр в эфире телеканала NTV.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в Турцию в связи с решением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400.

Напомним, Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на сумму 2,5 млрд долларов. Часть сделки Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.

США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

В декабре 2018 года госдепартамент США одобрил продажу Анкаре ракетных комплексов Patriot на сумму 3,5 млрд долларов.

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Метки: главное, компиляция

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