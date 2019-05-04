Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 мая 2019

Продолжается наращивание численности боевиков незаконных вооруженных формирований на северо-западе провинции Хама, входящей в Идлибскую зону деэскалации. По сообщениям сирийских источников, сегодня утром в город Калъат аль-Мудик прибыли два грузовика с различным военным имуществом в сопровождении четырех пикапов с пулеметами.

Об этом сообщают военные источники.

Из разговоров приехавших на них боевиков следовало, что они входят в группировку «Хурас ад-Дин» и прибыли с целью подготовки места для размещения основной части отряда, прибытие которой ожидается завтра. Боевики часто говорили о наступлении на подконтрольные сирийскому правительству населенные пункты Аскель-Бия и Альтеора провинции Хама, в котором скоро примут участие.

При этом они хвастали, что хорошо подготовились и не испытывают нехватку ни в оружии, ни в боеприпасах. Примечательно, что ранее поступала информация о переброске в район Калъат-аль-Мудик вооруженных формирований террористических организаций «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана», действующих в Идлибской зоне.

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