Профессор МПГУ Н.П.Таньшина на радио “Спутник”. “Интервью. Кто такой Никколо Макиавелли?”

Сколько живёшь — столько удивляешься. Иные люди, мнящие себя политиками, умудряются разменять свой авторитет на один сытный ужин. Об этом статья блоггера Дмитрия Беляева. В своём блоге Дмитрий Беляев пишет: «Шёл февраль 1917 года. На званный ужин в Зимнем...
Г-н Гордон в очередной раз попытался обгадить идею о восстановлении дохристианской истории Руси.Сама мысль о возможности существования у Русов древней истории вызывает постоянно, из передачи в передачу у популярного на телевидении ведущего, наследника ...