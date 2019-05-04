Принцип яйца

Черви, птицы, деревья, все существа могут рассказывать нам удивительные, невообразимые вещи, – сказал он, – от нас требуется только быстрота, достаточная, чтобы уловить их послания. Мы можем её добиться.(К.Кастанеда, “Отдельная реальность”)Если яйцо разломать снаружи, то цыплёнок, находящийся внутри, погибнет. Чтобы цыплёнок не погиб, яйцо должно быть разломано только в определённый момент, и этот момент определяет сам цыплёнок, когда он, исчерпав ресурсы яйца и пытаясь освободиться, разбивает скорлупу изнутри. Если цыплёнок не сделает этого после наступления данного момента, он погибнет от голода. Если это попытаться сделать извне до наступления данного момента, цыплёнок также погибнет, так как его уровень развития не позволяет выжить в изменившихся условиях.Вроде бы простая вещь, но в её основе лежит закон, который носит всеобщий характер, и действует в отношении всех живых существ, включая человека.С детства нас приучают обращать внимание только на события, происходящие вокруг. Нас не учат обращать внимание на события, происходящие внутри нас, или другими словами на те реакции, которые вызывают у нас внутри происходящие вокруг события. Между тем, это вещи, которые взаимосвязаны напрямую, и являются двумя сторонами одной нераздельной “медали”. При этом взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействия протекают в обе стороны – и извне внутрь нас, и изнутри нас вовне.Сергей Николаевич Лазарев рассказывает такую историю из своей реальной практики. К нему обратился один предприниматель, руководитель фирмы, которого, выражаясь простым языком, “кинули” на определённую сумму. Он эту сумму перечислил по предоставленным реквизитам, а потом оказалось, что такой организации фактически не существует, и никто не собирается ему ни поставлять обещанный товар, ни возвращать деньги. Предприниматель был знаком с Сергеем Николаевичем и обратился к нему за помощью в понимании данной ситуации, на что Лазарев ответил, что через это событие жизнь показывает ему, что он слишком сильно зависит в своем мировосприятии от денег, и ему через данную ситуацию это показали (мы должны неминуемо потерять всё то, к чему мы излишне сильно привязываемся, потому что это мешает нам в развитии). Выход из данной ситуации, по словам Лазарева, заключался не в том, чтобы обратиться в суд (этим он ничего не добьётся, так как будет пытаться изменить окружающий мир, пытаясь подогнать его под свои ожидания), а в том, чтобы переосмыслить случившееся, изменить своё восприятие и осознание происходящего. К чести упомянутого предпринимателя надо сказать, что он серьёзно воспринял данную информацию и действительно (судя по результату) достаточно добросовестно пересмотрел своё отношение к деньгам. И после этого произошла удивительная для обычного человека вещь.Удивительная, потому, что нам всячески вбивают в голову (и мы в это верим), что некий объективный мир существует только вокруг нас, и поэтому важны только события в этом “объективном мире”, а наши внутренние переживания никак реально с этим не связаны, и не влияют на происходящее.А произошло следующее. Люди, давшие реквизиты для перечисления денег, неожиданно объявились, и предложили предпринимателю встретиться. Они встретились, и вернули деньги. При этом между ними произошёл очень примечательный диалог:– Но ведь вы собирались меня кинуть, не так ли? – спросил предприниматель– Да, собирались, – это ответили они.– Почему же тогда теперь возвращаете деньги?– А сами не знаем.Я понимаю, что часть моих читателей посчитает данную ситуацию вымыслом или каким-то “эзотерическим бредом”, не имеющим места в реальном мире. Я не осуждаю этих читателей. Обращаю только внимание, что они не знают действительных законов, лежащих в основе явлений мира, а довольствуются тем, что в январской статье этого года “О человеке и его восприятии” мы назвали выборочным оценочным восприятием. У них есть определённые оценки, что есть что, и эти оценки заменяют этим читателям реальность.Внимание же остальных читателей (тех, кто относится к данной ситуации без предвзятости и желает разобраться) я хочу обратить на следующее: наше внутреннее и наше внешнее взаимосвязано, и существует как одно неразрывное целое. Именно этот смысл лежит за словами: “Измени себя, и мир вокруг изменится” (или “Если хочешь изменить мир, измени себя”).Описанная выше ситуация является совершенно реальной, это факт, и её возникновение и развитие полностью укладывается в действие данного закона. Когда предприниматель излишне привязался к деньгам, окружающий мир, являющийся для героя ситуации зеркалом того, что он являет собой внутри, показал ему эту привязанность через утрату денег, которая произошла при участии таких же зависимых от денег людей (мошенников). Когда же герой ситуации изменился внутренне, пересмотрев ситуацию и своё к ней отношение, изменилась и ситуация вокруг него – изменилась настолько, что мошенники вернули ему деньги.Важно понимать, что мошенники были лишь средством, через которое окружающий мир показал герою ситуации (предпринимателю) нужную вещь. Когда причина ситуации (отношение предпринимателя к деньгам) была изменена, то изменилась и ситуация. У окружающего мира (жизни) нет задачи нас обязательно “уничтожить” в том или ином смысле. Есть задача научить. Мы приходим в этот мир учиться, и вся наша жизнь является ничем иным, как школой. Любая ситуация является учебной, и её задача в том, чтобы дать нам возможность нечто осознать. Если мы это принимаем и меняемся, то меняется и окружающая ситуация – просто потому, что в предыдущем виде ситуации больше нет смысла. Ситуация была дана, чтобы мы изменились, и поэтому если мы действительно меняемся, то меняется и ситуация. Если же мы не меняемся, а желаем только изменить ситуацию вокруг (обстоятельства, других людей), то не меняется ничего – ровно потому, что не меняемся мы.Как говорил Николай Булгаков (брат известного писателя Михаила Булгакова, автора романа “Мастер и Маргарита”): “Мы хотим, чтобы менялись обстоятельства, а Господь хочет, чтобы менялись мы”.Все жизненные ситуации нам даны для того, чтобы изменились мы. А мы всю жизнь пытаемся “воевать с ветряными мельницами” (даже не с ветром, а именно с ветряными мельницами), пытаясь изменить обстоятельства (жизненные ситуации).В силу действия указанного закона это невозможно. Пока мы не изменимся внутренне, внешняя ситуация не изменится никогда. Она была вызвана нашим внутренним состоянием и является его отражением, и поэтому пока мы не изменим себя, ситуация не может измениться – мы сами своим неизменным внутренним состоянием требуем от неё, чтобы она сохранялась. А что мы при этом говорим – никакого значения не имеет. Важно то, чем мы являемся по сути, а не то, что мы говорим, и это, замечу, разные вещи. Мы есть то, что мы делаем, а не то, что мы говорим. Как опять же говорил учитель К.Кастанеды Дон Хуан Матус: “Только действия идут в зачёт”. Только действия, слова совершенно неважны. Говорить можно всё что угодно, но если человек не готов, например, расстаться с деньгами без проклятий в адрес тех, кто ему “помог” с ними расстаться, то какой смысл говорить, что человек не привязан к деньгам? Привязан, и ещё как. Намертво прикован железными цепями.В этом смысле хочу ещё раз напомнить один тезис, уже высказанный в одной из статей (разбор сказки Салтыкова-Щедрина “Медведь на воеводстве”): “Все разговоры о том, сколько денег у Путина, сводятся к тому, сколько бы я украл сам, если бы был на его месте”.На различные спекуляции вокруг коррупции и воровства денег чиновниками реагируют в первую очередь те, кто с удовольствием украл бы сам. Их возмущает не факт воровства как таковой, а то, что воруют не они, и в результате другим досталось то, что могли бы иметь они. Я отнюдь не отрицаю ни коррупции в современном мире (не только в России, а вообще в мире), ни воровства. Всем известно, что действующая сегодня в мире так называемая “либеральная модель” базируется на возможности воровать (присваивать) материальные блага и при этом не нести за совершаемые деяния ответственности. И сказанное выше отнюдь не является попыткой оправдать коррупционеров или воров. Я говорю всё это лишь для того чтобы читатель мог осознать фундаментальный тезис: “Изменение мира начинается с изменения себя”, – и никак иначе. Окружающий мир – это наше зеркало, и чиновники в нём коррупционеры и воры только потому, что мы внутри именно такие же, и то, что мы не воруем, зачастую означает лишь то, что у нас нет такой возможности.Опять же, как говорил в одном из своих выступлений Михаил Хазин: “Десять процентов воруют всегда, хоть ты их режь, десять процентов не воруют никогда, хоть ты их режь, а остальные восемьдесят процентов – как все”. Как все в данном случае – означает то, какие ценности привиты обществу. Если в обществе принята идеология воровства (а нынешняя либеральная модель – это именно философия паразитирования и воровства), то восемьдесят процентов, которые “как все” – настроены именно воровать. Не берусь утверждать насчёт правильности указанных Хазиным процентов деления общества, но общий смысл им передан верно. Именно заведомое меньшинство является крайностью в обоих случаях (те, кто ворует всегда, хоть ты их режь, и те, кто не ворует никогда, хоть ты их режь), а подавляющее большинство делает так, как принято. Сегодня принято воровать, делайте выводы, на что ориентировано сегодня большинство.Примеров поведения среди самых простых людей, которые выдают с головой их желание воровать и досаду, что это делают другие, а не они, что называется, выше крыши. Достаточно просто иметь глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, что эти люди говорят.Но не нужно воспринимать всё написанное как попытку “обличить” тех, у кого и так нет ничего по жизни. Ещё раз повторю, статья совершенно не про это. И автор не хуже читателя знает итальянскую (замечу – не русскую, итальянскую) сказку “Чиполлино”, где об этом подробно написано. По-моему, весьма показательно, что подобная сказка, где в красках описано безжалостное обдирание простых людей до нитки, появилась именно на якобы цивилизованном Западе. Данная статья – про взаимосвязь внешнего и внутреннего. Да, я знаю, что очень непросто трезво признать, что сам действительно являешься внутри таким же воришкой, и не гребёшь деньги лопатой просто потому, что не имеешь такой возможности, но если бы такая возможность была, то непременно бы ею воспользовался. Не все люди такие, конечно, но очень многие. Опять же, вспомним про Хазина и его “десять процентов тех, кто не ворует никогда, хоть ты их режь”.Но опять-таки очень сладостно думать про себя: “Ну, я-то, конечно, принадлежу к этим десяти процентам”. Не всё так просто. Во-первых, далеко не факт, что их именно десять процентов, а не, например, один процент. Во-вторых, далеко не факт, что то, что мы о себе думаем, совпадает с тем, чем мы являемся. Напомню: только действия идут в зачёт. Поэтому важно уметь замечать за собой, какие действия мы совершаем. Ведь воровать можно совершенно не обязательно деньги, особенно, если у нас нет возможности воровать именно деньги. Можно точно также воровать чужое время, чужое внимание, чужие силы, и иногда даже и чужие вещи. Причём, форма этого воровства может быть настолько завуалирована, что на первый взгляд, это даже и не воровство вовсе. Например, идёте вы по улице, и видите, что на дороге лежит кошелёк. Открываете – а там деньги. Что сделает минимум девять человек из десяти в этой ситуации? Правильно, заберёт деньги себе. Это и есть воровство, потому что эти деньги данному человеку не принадлежат, но он считает возможным забрать их себе. Он мог бы их отнести в полицию (милицию) и заявить о пропаже кем-то кошелька. Возможно, что и тот человек обратился бы в милицию, и пропажа нашла бы своего хозяина. И не нужно оправдывать такого человека тем, что якобы в полиции деньги забрали бы себе. Даже если это и так, то это будет их выбор и их воровство. Наш же прохожий сделал свой выбор – своровать вместо того чтобы попытаться вернуть имущество хозяину. А бывает ситуация вообще проще – там вместе с деньгами лежат и документы, где чётко написано, как зовут человека, и где он живёт. Тогда можно встретиться напрямую и вернуть деньги и документы.Кто-то из читателей может попытаться возразить, что приведённый в начале статьи пример, даже если является правдой, представляет собой некий единичный случай, который не является основанием делать обобщающие выводы о некоем всеобщем законе.Это не так.Подобных случаев в мире масса, и случай, рассказанный Сергеем Николаевичем Лазаревым, является лишь каплей в море, и далеко не самым известным случаем.Сейчас я расскажу о гораздо более известном примере действия того же самого закона. Речь пойдёт о гавайском враче Хью Лен, благодаря которому получила широкую известность одна из древних целительных практик хоопонопоно. Эта целительная практика полностью основана на указанном в данной статье законе мироздания о взаимосвязи всего.Не буду в данной статье подробно описывать указанный метод, хотя, по сути, он очень прост. Желающие могут прочитать о нём в одном из многочисленных источников, например, здесь.В основе метода хоопонопоно лежит принятие факта, что всё, с чем соприкасается человек, имеет причины в нём самом.Врач Хью Лен работал в госпитале штата Гавайи около четырёх лет.Отделение, в котором лечили психических больных, являлось достаточно опасным. Случаи нападения пациентов на медицинский персонал не были редкостью. Проходя через это отделение, врачи прижимались спиной к стене, опасаясь получить удар сзади. Многие не смогли трудиться в таких условиях и увольнялись уже через месяц после устройства на работу.Доктор Ихалеакала Хью Лен рассказал о том, что ни разу в жизни не проводил осмотр пациентов. Он лишь изучал их медицинские карточки, находясь у себя в кабинете. Параллельно с этим он занимался работой над собой. Самосовершенствование доктора Лена стало сопровождаться исцелением пациентов. Уже через несколько месяцев больным, не имевшим права передвигаться без наручников, разрешили свободно перемещаться. Пациентов, которым полагалось употреблять огромное количество лекарственных препаратов, освободили от их приема. А больные, которые должны были оставаться в лечебнице до конца своих дней, получили свободу. Сегодня же отделения для сумасшедших в этом лечебном заведении попросту не существует. Оно попросту исчезло за ненадобностью.На вопрос: “Что же вы делали с собой, что дало такой невероятный эффект?” Хью Лен ответил: “Я просто лечил те свои части, которые сотворили их”, – и стал рассказывать о полной ответственности, означающей, что ты ответственен абсолютно за все, что происходит в твоей жизни. То есть не только за свои действия и поступки, но и за то, что делают другие. Ты становишься творцом мира вокруг себя.На конкретный вопрос: “Что же именно вы делали, когда изучали медицинские карточки больных?”, – тот ответил, – “Я просто говорил “Прости меня” и “Я люблю тебя”, повторяя это вновь и вновь”.Нетрудно увидеть, что эта целительная техника, по сути, является тем же самым, что посоветовал сделать С.Н.Лазарев предпринимателю в ситуации, с которой началась данная статья. Лазарев предложил предпринимателю переосмыслить в себе причины, побудившие мошенников лишить его денег. Таким образом, Лазарев предложил предпринимателю решить проблему внутри себя, которая явилась действительной причиной мотивов мошенников. Решив эту проблему, предприниматель разрешил и внешнюю ситуацию. Это и есть принцип яйца, как сказано в названии статьи: изменения должны происходить изнутри, а не снаружи. Скорлупу надо ломать самому и делать это изнутри. Хью Лен рассказывает о том же самом – он работал над своим внутренним состоянием, которое явилось причиной помешательства пациентов госпиталя. Для “обычного человека” это абсурд, ему совершенно непонятно, каким образом чьё-то сумасшествие зависит от внутреннего мира врача, который даже не знает этого больного лично, и никогда не общался с ним в жизни. А вот зависит. И результаты работы Хью Лена говорят лучше всяких слов.Более того, есть много людей, которые получили подобные результаты в своей жизни, никогда не зная лично Хью Лена, и не общаясь с ним. И замечу, что тот же Лазарев пришёл к подобным методам на основании собственной многолетней практики, также, не будучи знакомым с доктором Хью Леном.Какое всё это имеет отношение к нашей жизни? Самое прямое. Когда мы ведёмся на различные провокации, запущенные через СМИ, возмущаемся чьим-то воровством и коррупцией, и требуем “наказать негодяев” и сменить власть, то это как раз есть участие в деятельности, направленной на изменение окружающей ситуации без изменения себя. Это попытка сломать скорлупу снаружи. Любой государственный переворот – это попытка изменить ситуацию снаружи, уже только поэтому совершенно бесплодная. Отличный пример сегодняшнего дня – Украина и события, произошедшие на Украине с 2014 года. Единственная реальная альтернатива – это изменение себя изнутри, неизбежно влекущее изменение окружающего мира. Обратите внимание на действия и слова Путина, который всегда и всех называет партнерами. Видимо, и в философии дзюдо, мастером которого является Путин, культивируется данный подход. Вообще философии настоящих боевых практик свойственно рассматривать окружающий мир, включая соперника, и себя как одно целое. Об этом же говорится и в кун-фу, и в айкидо, и в других практиках. Да, очень тяжело рассматривать как партнёров, например, Турцию и Эрдогана, когда Турция взяла на себя ответственность за сбитый несколько лет назад российский бомбардировщик в Сирии. Также трудно рассматривать как партнёров Израиль, который реально является ответственным за сбитие в сентябре 2018 года Ил-20 в Сирии, в котором тоже погибли наши военные. Но именно такой подход меняет мир. Отличный пример здесь те же экономические санкции со стороны США. Можно рассматривать эти санкции как экономическую войну, а можно рассматривать как Путин – как возможность, предоставленная окружающим миром для развития импортозамещения. Да, это не просто. Да, это требует времени. Но если определённое время действовать в данном ключе, преодолевая трудности, то результат будет соответствующий. Например, сегодня Россия полностью обеспечила потребности внутреннего рынка в курятине собственной продукцией, возродив этот сегмент сельского хозяйства, который был полностью уничтожен в “лихие девяностые”, когда мы, прельстившись так “любезно предоставленными” нам “ножками Буша” перестали производить собственную продукцию. Потом и “ножки” подорожали, и своего сельского хозяйства у нас не осталось. Как известно, бесплатный сыр (и сыр по демпинговым ценам) бывает только в мышеловке. Это мы так неожиданно вернулись к вопросу о “найденном на дороге кошельке”. Это ведь по сути одно и то же – “ножки Буша” по демпинговым ценам, чтобы обрушить наше сельское хозяйство, и дармовые деньги, найденные на дороге, и употреблённые на собственные нужды вместо того, чтобы зарабатывать самостоятельно. Дай человеку рыбу, и он забудет, как её ловить.Здесь мы снова сталкиваемся с тем, что философия потребления, внедряемая нынешним министерством образования путём “реформы” советской системы образования заставляет во всём видеть только внешнюю сторону и рассматривать любое событие с точки зрения того, как им можно распорядиться в плане потребления. Как говорил бывший министр образования Фурсенко: “Нам нужен квалифицированный потребитель”. Мы уже много раз говорили о том, что потребитель – он потребитель и есть, неважно, находится ли он в магазине или дома. Он везде будет только потреблять, и даже самые близкие для него люди – это источники потребления, которым он сам ничего взамен давать не будет, или в лучшем случае будет строго следить за “балансом”, чтобы ни в коем случае не “продешевить”. Если где-то потребить не удаётся, то для потребителя такая ситуация является проблемой. Например, для Запада сегодня Россия является проблемой, потому что потреблять её ресурсы так, как это было в “лихие девяностые”, сегодня невозможно – Путин не позволяет.Человек творец же в отличие от потребителя рассматривает любую ситуацию как возможность, а не как проблему. Если у творца и существует проблема, то она всегда внутри (как это описано в методе хоопонопоно), а не снаружи. И такой человек использует любую ситуацию для собственного развития, неважно, речь идёт о развитии исключительно себя или страны в целом, если мы говорим о Путине и ситуации с экономическими санкциями со стороны США.Как говорил Дон Хуан: “К сожалению, человек изменяется с большим трудом, и изменения эти происходят очень медленно. Иногда только на то, чтобы человек убедился в необходимости измениться, уходят годы. Я, в частности, потратил на это годы”.(цитата из книги “Путешествие в Икстлан”)Одна из очень сложных вещей – действительно принять то, что изменить надо себя. Не окружающих, не родственников, не знакомых, не правительство, а себя. А потом убедиться, что когда действительно изменил себя, то меняется и всё окружающее. Это не магия, и не мистика – это жизнь.Когда общество действительно меняется (когда меняется достаточно большое количество людей), когда (по Хазину) 80 процентов людей становятся не “как все” (как принято насаждаемой общественной моралью), а как они считают нужным, то такое общество формирует иной запрос на власть, и власть вынуждена меняться, даже если ей это и не хочется. Жизнь заставляет, как говорится.Если же всё сводится к тому, чтобы “заменить одних на других” или “отнять и поделить”, то это неизбежно ситуация примитивного государственного переворота, гражданской войны и разрушения государства. Да, наше государство не идеально, но это ровно потому, что не идеальны мы сами. И попытки переделать такое государство не изнутри, а извне (не меняясь самим) неизбежно приведут, в конечном счете, к обвалу государства точно так же, как на Украине. Это путь в пропасть, из которого нет возврата. Или, точнее говоря, на каждом следующем шаге вернуться к нормальной жизни всё сложнее и сложнее. Эта воронка засасывает, и как в обычном водовороте пока не достигнешь абсолютного дна, уже не выплывешь.Таким образом, необходимо понимать, что в каждой ситуации есть две стороны – внешняя (то, что происходит вокруг нас) и внутренняя (то, что происходит внутри нас). Внешняя сторона является отражением внутренней стороны и не может быть изменена без внутренних изменений. Это и есть принцип яйца – изменения должны происходит изнутри, и за наши внутренние изменения ответственны мы сами. Пока мы остаёмся неизменными внутри, пока мы не считаем нужным меняться, пока у нас во всём виноваты только окружающие (родственники, знакомые, правительство, дума, президент), вокруг ничего не изменится. Оно появилось как отражение нашего внутреннего состояния, и не изменится, пока не изменится наше внутреннее состояние. Когда же внутреннее состояние изменится, тогда внешние обстоятельства изменятся “сами собой”, просто потому, что наше новое внутреннее состояние уже не нуждается в прежних внешних условиях, нужны новые условия, отвечающие новым актуальным вопросам развития.Каждый решает сам, что он пытается изменить – себя или окружающий мир. Но независимо от того, понимаем ли мы это или нет, если мы пытаемся изменить окружающий мир, не меняясь внутренне, то мы только делаем хуже, создавая воронку, засасывающую нас в себя. И пока мы не выпьем до дна эту чашу, мы не выплывем. А выживают в большом водовороте далеко не все, там ещё надо суметь выжить. Выплыть же с каждым моментом засасывания всё тяжелее и тяжелее, гораздо проще не попадать в поле тяготения такого водоворота.До новых встреч!

Источник: http://nashaplaneta.su/news/princip_jajca/2019-05-04-68467