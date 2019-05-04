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Почему США боятся российских С-400 в Турции?

08:53. 4 мая 2019 Просмотров - 187 Нет комментариев Опубликовал:

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США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.

В частности, издание отмечает, что когда Турция начнет операцию против представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии, поддерживаемых США, американская армия не сможет оказать поддержку с воздуха "террористам" ввиду угрозы со стороны С-400.
Кроме того, газета добавляет, что большой страх из-за С-400 испытывает и Израиль, близкий союзник Вашингтона в регионе. Израиль имеет долгосрочные планы относительно турецкого континентального шельфа в Средиземном море с большими запасами природных ресурсов. Получать прибыль от этих месторождений надеются и США, однако наличие С-400 у Турции также портит эти планы.
 
Кроме того, Türkiye называет время, когда между США и Турцией начались разногласия, - в частности, военная операция Соединенных Штатов в Персидском заливе против Ирака в 1991 году. Тогда Турция по требованию Вашингтона прекратила приграничную торговлю и перекрыла нефтепровод в Ирак, однако эти действия обернулись огромными потерями, причем США никак не возместили Турции эти убытки.
Перед началом второй операции против Ирака США требовали, чтобы Турция предоставила американской армии свою территорию для атаки, однако на этот раз турецкие власти отказались, не захотев подчиняться, что привело к охлаждению отношений между странами.
В заключение газета подчеркивает, что для защиты своих интересов Турция должна избавиться от покровительства США и Запада. Благодаря покупке С-400 у России страна обеспечит безопасность своего континентального шельфа в Средиземном море, получит стратегические преимущества в энергетической геополитике на Ближнем Востоке, устранит присутствие террористических организаций в регионе, а это все будет сильно нервировать Соединенные Штаты, которые испугаются потери своего влияния.

 

Источник: https://ria.ru/20190504/1553251092.html?utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial

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