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Перуница и крест Крышня

18:29. 4 мая 2019 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7oHCmVSntyI

Метки: веды, Виталий Присяжнюк, книга честь, крест, Крышень, Мировые религии, перун, честь, что такое веды

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