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Пейзажи Урала

07:57. 4 мая 2019 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

Урал - хребет Европы и Азии. Здесь находятся древнейшие горы планеты земля, их возраст - 400-700 миллионов лет. Возможно, когда-то уральские горы были выше гималайских, но сейчас основные сопки Урала - это тысячники. 

Урал – мой родной край. Здесь много всякой промышленности, но я хочу показать в своих фотографиях красоту уральской природы. Тут множество озер, необузданных рек, невысоких гор, лесов, равнин, каменных останцев... Путешествуя по Уралу летом, вы без труда можете попасть в зиму: в горах Северного Урала даже в июле глаза слепит холодная белизна снега, а в тот же день где-нибудь у озера на Южном Урале вполне можно наслаждаться пляжным привалом…

Зимой по глухим местам Урала скорее всего придется передвигаться на лыжах по метровым сугробам, но может и так случиться, что снега всю зиму не дождешься. Горы тут самые старые, а вот леса молодые. За последние 200 лет они вырубались практически три раза. Гуляя по лесу, вряд ли можно найти очень старые деревья. А вот в горах, в нетронутых лесах реликтовые ельники вас сами найдут. Лес заканчивается на высоте 600-1000 м - в зависимости от ориентации хребта и местного микроклимата, и открывается совсем другая красота…
Погода на Урале непредсказуема. Поймать одинаковое состояние природы крайне сложно, Урал всегда «пишет» свои уникальные, неповторимые пейзажи. Суровая, порой неприступная уральская красота открывается не каждому, а лишь – самым упорным и одержимым, и то, если повезет: без удачи хорошую фотографию с уральским пейзажем снять не получится...

автор Сергей Гарифуллин.

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Источник: https://fotosky.ru/fotozhurnal/proekty/moi_vystavki/pejzazhi_urala/

Метки: Жизнь

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