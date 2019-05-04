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ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ДУШИ…

10:15. 4 мая 2019 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал:
 
 


Ожидая идеального партнера, самого преданного друга или полностью отвечающего всем требованиям коллегу, мы часто не замечаем тех людей, которые уже есть рядом, и которые много делают для того, чтобы нам было хорошо.

Люди вокруг не идеальны. И очень редко получается найти кого-то, кто станет твоей самой подходящей второй половиной. Это почти невозможно, потому что другой человек – он всё равно другой. И живя в другом теле, он не способен до конца прочувствовать то, что ты чувствуешь. Даже если потратить тысячу лет на объяснения.

Но есть люди, которые стараются. Которые не могут сделать полностью так, как ты хочешь, но готовы предложить тебе все, что у них есть. Абсолютно все, что в их ограниченных человеческих возможностях. Максимум своих способностей. Все имеющееся у них время. Все скудные по сравнению с идеалом ресурсы. И твои желания давно стали вашими общими желаниями. А твои планы давно стали вашими общими планами. И часто, даже если они не хотят, они всё равно помогают тебе так, как могут. Делают что-то потому, что любят. И любят так, как понимают. И готовы менять себя с максимальной возможной для них скоростью, пусть даже она кажется тебе черепашьей.

Замечать простые усилия обычных людей, души которых ограничены телами – это большое искусство, которое ведет к мудрости и счастью в жизни. Понимание того, что даже если чего-то мало, то это все, что есть, до последней крохи, да последнего вздоха и последних сил – это тоже путь к счастью. Он пролегает через укрощение своих ожиданий, в благодарность тому, что есть прямо сейчас.

У наших родителей, бабушек и дедушек было ровно столько, сколько они передали нам. А наши мужья и жены любят так, как их научили. А у нас есть ровно столько, сколько мы передаем нашим детям. И даже если мы знаем, что надо было бы передать больше, у нас, всё равно, есть столько, сколько есть. И мы можем только надеяться, что этого хватит, чтобы поток любви не иссякал.

Любить – это глагол. Это не только чувство, но и действие. Действие, ограниченное человеческой природой. Искаженное жизненным опытом и душевными ранами, но, все же, внутри себя очень чистое и даже святое. Преломленное через призму этого мира и распавшееся на много маленьких несовершенных проявлений каждого отдельного человека, которые все вместе и составляют божественную любовь и заботу. Распознать, увидеть и сложить обратно эту мозаику и понять, как велика и многогранна любовь – одна из главных задач души.

Аглая Датешидзе.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/odna_iz_glavnykh_zadach_dushi/2019-05-04-68439

Метки: мир вокруг нас

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