Неправильный Ленин

Поучительный рассказ о том, как мимикрируя под левого деятеля и пользуясь поддержкой левого президента Эквадора Корреа, Ленин Морено (получил свое имя в честь Владимира Ильича Ленина, а второе имя в честь философа Вольтера) пришел к власти и осуществил разворот политического курса страны, который в итоге и привел к выдаче Джулиана Ассанжа англичанам в обмен на кредит МВФ. Как верно отмечает автор, выдача Ассанжа была немного предсказуемой, тем более что "главным наблюдателем" на выборах президента Эквадора был…посол США в Эквадоре.По итогам этой истории, предыдущий президент Корреа назвал Ленина Морено самым большим предателем в истории Эквадора. Немного поздновато для подобных прозрений.Нельзя конечно не отметить и своеобразный политический инфантилизм эквадорских левых, которые фактически сами помогли такому человеку попасть в президенты. Прямо как поздняя КПСС и Горбачев.Подлинные социалистические взгляды проявляются не в словах, а в делах. В случае с Ассанжем дела Морено говорят куда как лучше всяких слов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4964828.html