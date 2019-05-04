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Неправильный Ленин

19:32. 4 мая 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:


Поучительный рассказ о том, как мимикрируя под левого деятеля и пользуясь поддержкой левого президента Эквадора Корреа, Ленин Морено (получил свое имя в честь Владимира Ильича Ленина, а второе имя в честь философа Вольтера) пришел к власти и осуществил разворот политического курса страны, который в итоге и привел к выдаче Джулиана Ассанжа англичанам в обмен на кредит МВФ. Как верно отмечает автор, выдача Ассанжа была немного предсказуемой, тем более что "главным наблюдателем" на выборах президента Эквадора был…посол США в Эквадоре.



По итогам этой истории, предыдущий президент Корреа назвал Ленина Морено самым большим предателем в истории Эквадора. Немного поздновато для подобных прозрений.
Нельзя конечно не отметить и своеобразный политический инфантилизм эквадорских левых, которые фактически сами помогли такому человеку попасть в президенты. Прямо как поздняя КПСС и Горбачев.
Подлинные социалистические взгляды проявляются не в словах, а в делах. В случае с Ассанжем дела Морено говорят куда как лучше всяких слов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4964828.html

Метки: ассанж, Видео, корреа, ленин морено, МВФ, США, эквадор, южная америка

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