Не факт. Выпуск 143

Первый в мире сверхзвуковой пассажирский авиалайнер поднялся в небо 50 лет назад. В гонке на звание лучшего в категории «гражданский суперзвук» участвовали все передовые страны мира, но победа досталась Советскому Союзу и его легендарному Ту-144. Появление этого самолета было не только технологическим прорывом, но и громким политическим заявлением времен «холодной войны». Как #СССР удалось обогнать США и Великобританию? Насколько справедливы обвинения СССР в краже западных технологий? Кому следует приписывать победу – конструкторам или разведчикам? Отвечая на эти вопросы, ведущий программы #НеФакт Арарат Кещян также расскажет об уникальных особенностях советского суперсоника и попытается выяснить, почему сверхзвуковая пассажирская #авиация пока не получила дальнейшего развития.



Подробности на https://tvzvezda.ru





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uxd5Z54YH2c