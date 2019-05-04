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Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-7

16:58. 4 мая 2019 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:



1920-е. Шахтер на Ангренском руднике


1930-е. Беседа за чашкой чая под портретом М.И. Калинина


1930-е. Двое пионеров на заднем дворе бывшей мечети «Баланд» в старом Ташкенте


1930-е. Корейские дети у гипсового памятника Ленину


1930-е. Красноармеец играет на геликоне


1940-е. Аккордеонист в доме отдыха


1940-е. Два солдата в туркменских шапках


1940-е. Две девушки на колесном тракторе в поле


1940-е. Две русские спортсменки с мячами на фоне стадиона


1940-е. Две узбекские девушки рисуют стенгазету


1940-е. Двое молодых людей несут флаг на праздничной демонстрации в Ташкенте


1940-е. Девочки сидят на корточках в кругу


1940-е. Девушка в ботаническом саду,


1940-е. Женщина-монтажница


1940-е. Известная танцовщица Мукаррам Тургунбаева


1940-е. Колхозник с дынями


1940-е. Колхозники производят весеннюю подготовку виноградников


1940-е. Местное собрание


1940-е. Пожилой мужчина и молодой человек покрывают скульптуру Ленина алюминиевой краской


1940-е. Пожилой мужчина со школьницей


1940-е. Стрелочник


1940-е. Стрелочник


1940-е. Тракторист-инструктор учит, как управлять колесным трактором


1940-е. У карты-плана колхозных полей


1940-е. Фархадстрой

Источник: https://humus.livejournal.com/6605409.html

Метки: история, Россия, средняя азия, ташкент, туркестан, фото, этнография

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