Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-7
1920-е. Шахтер на Ангренском руднике
1930-е. Беседа за чашкой чая под портретом М.И. Калинина
1930-е. Двое пионеров на заднем дворе бывшей мечети «Баланд» в старом Ташкенте
1930-е. Корейские дети у гипсового памятника Ленину
1930-е. Красноармеец играет на геликоне
1940-е. Аккордеонист в доме отдыха
1940-е. Два солдата в туркменских шапках
1940-е. Две девушки на колесном тракторе в поле
1940-е. Две русские спортсменки с мячами на фоне стадиона
1940-е. Две узбекские девушки рисуют стенгазету
1940-е. Двое молодых людей несут флаг на праздничной демонстрации в Ташкенте
1940-е. Девочки сидят на корточках в кругу
1940-е. Девушка в ботаническом саду,
1940-е. Известная танцовщица Мукаррам Тургунбаева
1940-е. Колхозники производят весеннюю подготовку виноградников
1940-е. Пожилой мужчина и молодой человек покрывают скульптуру Ленина алюминиевой краской
1940-е. Пожилой мужчина со школьницей
1940-е. Тракторист-инструктор учит, как управлять колесным трактором
1940-е. У карты-плана колхозных полей