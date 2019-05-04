Диетология в современности. Наталья Чернова. Часть 2
Как правильно питаться.
Автор-сказительница – Наталья Чернова
Часть 1 – https://youtu.be/eO3d_HTNiMM
Эфир посвящён важнейшему аспекту жизнедеятельности Человека – вопросу питания. Как разобраться среди множества различных диет, советов и рекомендаций расскажет специалист в этой области – Наталия Чернова.
Будут раскрываться следующие темы:
1. Диетология как наука о физиологическом функционировании организма. Культы современности.
2. Может ли пища быть лекарством от болезней? Какой результат от органических режимов питания при правильном назначении и применении.
3. Физиологическая диета организма. К чему нужно стремиться.
4. Как назначаются большинство современных диет? Крайности в назначениях.
5. Специалисты в диетологии. Диетолог, нутрициолог, «консультант по здоровому питанию». Как подобрать специалиста. Вопрос сертификации.
6. Вопрос безопасности в питании. Ошибки и последствия. Прогноз на будущее по отрасли в целом.
Также будут даны ответы на вопросы, возникшие в процессе проведения прямого эфира, и рекомендации.
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