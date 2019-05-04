Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение

Диетология в современности. Наталья Чернова. Часть 1

14:29. 4 мая 2019 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Как правильно питаться.

Автор-сказительница – Наталья Чернова
Часть 2 – https://youtu.be/Uj9fca-m9ho

Эфир посвящён важнейшему аспекту жизнедеятельности Человека – вопросу питания. Как разобраться среди множества различных диет, советов и рекомендаций расскажет специалист в этой области – Наталия Чернова.

Будут раскрываться следующие темы:

1. Диетология как наука о физиологическом функционировании организма. Культы современности.
2. Может ли пища быть лекарством от болезней? Какой результат от органических режимов питания при правильном назначении и применении.
3. Физиологическая диета организма. К чему нужно стремиться.
4. Как назначаются большинство современных диет? Крайности в назначениях.
5. Специалисты в диетологии. Диетолог, нутрициолог, «консультант по здоровому питанию». Как подобрать специалиста. Вопрос сертификации.
6. Вопрос безопасности в питании. Ошибки и последствия. Прогноз на будущее по отрасли в целом.

Также будут даны ответы на вопросы, возникшие в процессе проведения прямого эфира, и рекомендации.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eO3d_HTNiMM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Диетология в современности. Наталья Чернова. Часть 2
Как правильно питаться.Автор-сказительница - Наталья ЧерноваЧасть 1 - https://youtu.be/... назначаются большинство современных диет? Крайности в назначениях.5. Специалисты в диетологии. Диетолог, нутрициолог...
Бэкграунд, выпуск-273 за 8 сентября 2012
... действительно положительный пример формирования современного инновационного центра? Оказывается, ...самые нестандартные объяснения. Сх, Наталья Анатольевна Батурская – историк, ...гроши медикам, фитнес-тренерам, диетологам, косметологам и прочим шарлатанам...
Эпоха преображения – столовые более 70 московских школах превратились в рестораны
... Бразилии, деревянные лавки вытесняет современная мебель, а меню обретает ... питания в образовательных организациях Наталья Анпеткова. В какой ресторан... пребиотиками», – говорит главный детский диетолог Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)