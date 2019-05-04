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Державное строительство. Выпуск 1. Причины объединения людей. Алексей Орлов и Александр Соколов

13:13. 4 мая 2019 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Объединение людей это.

Алексей Орлов и Александр Соколов

В этой передаче будут рассматриваться темы:

- Природа живого в самоорганизации.
- Люди вместе.
- Плюсы и “минусы» объединения.
- Из чего рождаются принципы объединения людей (культура, мораль, идеология, религия и прочее).
- Сложные общества и новые вызовы жизни.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g1osIWwVkVQ

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