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Алексей Орлов. Что такое любовь.

13:11. 4 мая 2019 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов. Что такое любовь.
Внимание!
Алексей Орлов не является адептом или представителем какой либо религии.
Выступление на “Круглом столе – Что такое любовь” в рамках международного детского вокально-хорового фестиваля “Светлая седмица”.
На “круглый стол” были приглашены представители разных философских и религиозных течений, для поиска взаимопонимания.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PunTik7Z-FI

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