1945. Попали под раздачу в Берлине

Толпа ждет раздачи продуктовОчередь людей в ожидании раздачи продуктов в БерлинеБерлинцы в очереди на получение продуктовСоветские солдаты раздают суп голодающим в БерлинеСоветские солдаты раздают хлеб голодающимСоветские солдаты раздают голодным людям едуСоветский солдат раздает масло женщинамОбеспечение свежим молоком населения Берлина в ВильмерсдорфеЖенщины упаковывают картофель в мешки после того, как его доставили на поезде в БерлинСоветские солдаты раздают картофель голодающим на одной из железнодорожных станций в БерлинеРаспределение картофеля среди голодающего населенияОбъявление Советского военного командования Берлина о регулярном снабжении населения Берлина продовольствием, 13 мая

Источник: https://humus.livejournal.com/6603697.html