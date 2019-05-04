1945. Попали под раздачу в Берлине
10:09. 4 мая 2019 Просмотров - 172 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Толпа ждет раздачи продуктов
Очередь людей в ожидании раздачи продуктов в Берлине
Берлинцы в очереди на получение продуктов
Советские солдаты раздают суп голодающим в Берлине
Советские солдаты раздают хлеб голодающим
Советские солдаты раздают голодным людям еду
Советский солдат раздает масло женщинам
Обеспечение свежим молоком населения Берлина в Вильмерсдорфе
Женщины упаковывают картофель в мешки после того, как его доставили на поезде в Берлин
Советские солдаты раздают картофель голодающим на одной из железнодорожных станций в Берлине
Распределение картофеля среди голодающего населения
Объявление Советского военного командования Берлина о регулярном снабжении населения Берлина продовольствием, 13 мая
У нас 9 мая обычно привозят полевую кухню в парк и раздают гречку, так народу поболее собирается, чем на фото.
Интересно, а есть подобные фото из других оккупационных зон? Амеры, англичане, французы кормили голодных немцев?