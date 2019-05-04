Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

1945. Попали под раздачу в Берлине

10:09. 4 мая 2019 Просмотров - 172 2 коммент. Опубликовал:



Толпа ждет раздачи продуктов


Очередь людей в ожидании раздачи продуктов в Берлине


Берлинцы в очереди на получение продуктов


Советские солдаты раздают суп голодающим в Берлине










Советские солдаты раздают хлеб голодающим


Советские солдаты раздают голодным людям еду


Советский солдат раздает масло женщинам


Обеспечение свежим молоком населения Берлина в Вильмерсдорфе


Женщины упаковывают картофель в мешки после того, как его доставили на поезде в Берлин


Советские солдаты раздают картофель голодающим на одной из железнодорожных станций в Берлине


Распределение картофеля среди голодающего населения


Объявление Советского военного командования Берлина о регулярном снабжении населения Берлина продовольствием, 13 мая

Источник: https://humus.livejournal.com/6603697.html

Метки: Германия, история, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 26 августа 2017
... Семенченко). Пара крайних домов опять попала под раздачу. Наши отвечают, но так, сдержанно... вмерла Украина,От Одессы до Берлина.Гайдамаки ще не сдались,Дейчланд... Кульчицкого, который находился на трассе под Бахмутом (Артемовск после переименования — прим...
У каждого была своя война. Часть 2
... аттестата. Поэтому рисковать «попасть под раздачу» и понести наказание за мародёрство...ключевым словам "недоразумение", "немецкая женщина", "Берлин", "советский солдат", "русский солдат" ...152 солдат и офицеров, которые попали под трибунал, 139 были неграми. ...
Разгром «лесных братьев». Как ЦРУ использовало латвийских эсэсовцев против СССР
... указал место, где находился «Новый Берлин», но даже назвал численность собравшихся... катера «Д-2» Черноморского флота — попал в плен к немцам в... чём не повинные люди, попавшие под раздачу по доносам соседей, сводивших счёты...
Как надломили Баха
... спортивными функционерами в Европе. Первым «под раздачу» попал Зепп Блаттер. Его обвинили в... нацисты. Комиссия МОК, приезжавшая в Берлин с проверкой состояния дел, осталась... против нацистов». Олимпийские игры в Берлине состоялись, их лично открывал Адольф...
Итоги недели. «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила»
... до Парижа - 1400 км; до Берлина - 500 км; до Рима - ...в сторону, чтобы не попасть под раздачу в случае драки львов. Александр...The Times» в правительстве, Россия попала в список главных угроз из...над Европой Сверкая голой чернозадой попой Мол, что смотреть на ...
Мифы, очерняющие нашу Историю и Победу
...увидели, что «под раздачу» попали, наконец, те, кто под правильные лозунги безнаказанно...присвоено воинское звание адмирала. Под его руководством  Черноморский ...км и отступали до Берлина 1817 км,  мы отступали... наступали от Москвы до Берлина – 1817 км. Таким...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 333 169
    Онуфрий 4 мая 2019 в 10:54

    У нас 9 мая обычно привозят полевую кухню в парк и раздают гречку, так народу поболее собирается, чем на фото.

    Ответить
       
  • 6995 1865
    krikunoleg 4 мая 2019 в 11:47

    Интересно, а есть подобные фото из других оккупационных зон? Амеры, англичане, французы кормили голодных немцев?

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)